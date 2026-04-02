Cha Eun-woo sube de rango en el Ejército y sigue conquistando al mundo

El nombre de la estrella surcoreana Cha Eun-woo vuelve a viralizarse en las redes sociales y titulares de medios tras revelarse que en medio de su servicio militar obligatorio en el que se encuentra obtuvo un importante logro dentro del Ejército. Recientemente se dio a conocer que el integrante de ASTRO fue ascendido de Soldado de Primera Clase a Cabo.

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De acuerdo con información difundida, fue el pasado 1 de abril de 2026 que el protagonista de k-dramas obtuvo este título gracias a su buen desempeño y disciplina dentro de la banda militar en la que se desempeña.

Cha Eun-woo inició su servicio militar obligatorio el pasado mes de julio de 2025, desde su ingreso ha destacado por su compromiso, sin embargo, también se ha visto involucrado en medio de la polémica pues recientemente, se habría señalado que tendía problemas por evadir impuestos fiscales por estar dentro de las filas militares tema que aún se encuentra bajo investigación de las autoridades coreanas.

A pesar de mantenerse alejado de los escenarios y doramas, el idol continúa siendo una de las figuras más influyentes del entretenimiento coreano, ya que recientemente se dio a conocer que sigue consolidándose como una estrella del fenómeno Hallyu.

¿Qué lugar ocupa Cha Eun-woo dentro del ranking internacional de Hallyu?

Pese a estar en los últimos meses enfocado en su servicio militar, Che Eun-woo sigue generando impacto global ya que recientemente se dieron a conocer los datos preliminares de la Encuesta Hallyu en el Extranjero 2026 donde el artista logró posicionarse en el tercer lugar del ranking internacional.

De acuerdo con estos datos la estrella surcoreana ha destacado como uno de los rostros más influyentes de la ola coreana fuera de Corea del Sur. Cabe recordar que en años anteriores ya se encontraba dentro del top 10, sin embargo, en este destaca por estar dentro de los 3 primeros lugares compitiendo contra grandes figuras del K-pop y el entretenimiento asiático.

El Ranking Internacional de Hallyu destaca por ser un estudio que se realiza en conjunto por el Gobierno de Corea del Sur donde se encuentra el mInisterio de Cultura, Deportes y Turismo, así como la Fundación Coreana para el Intercambio Cultural Internacional con el objetivo de medir la popularidad y consumo de la cultura coreana en al menos 30 países.

Esta encuesta tiene como objetivo identificar a los artistas y producciones más influyentes y con ello se puedan realizar estrategias de exportación y turismo más efectivas para el país.