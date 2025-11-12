¿Jungkook tiene nueva novia? La foto viral que desató rumores entre los fans de BTS

No, no estás soñando, Jungkook, integrante de BTS, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que se viralizara una imagen donde se le ve muy bien acompañado de una “novia”. La fotografía fue compartida originalmente en foros coreanos y cuentas de fans, donde venía acompañada de un texto que le bajó el azúcar a más de una fanática: “Felicidades Kookie por tu tercera novia”.

https://x.com/Asmoday_LXXIII/status/1988391771911713186

Los fanáticos no dieron crédito a sus ojos, así que se pusieron manos a la obra para encontrar todas las pistas que fueran posibles dentro de las imágenes difundidas. Fue así como varios usuarios reportaron que notaron algunas inconsistencias en la imagen, como diferencias en los zapatos del presunto Jungkook y sombras poco naturales, lo que ha llevado a sospechar que podría tratarse de una imagen manipulada o generada con inteligencia artificial (IA).

Rumores y desinformación: la polémica vuelve a crecer

El debate sobre la autenticidad de la foto escaló en comunidades coreanas como Nate Pann, donde algunos internautas comenzaron a especular sobre la identidad de la mujer que aparece junto al cantante. Esto reavivó los rumores que ya circulaban desde hace meses sobre la vida amorosa de Jungkook, a quien algunos medios llegaron a vincular con varias mujeres, entre ellas Winter, integrante del grupo AESPA.

Algo que hay que tomar en cuenta es que ninguna de esas relaciones a las que se le ha vinculado ha sido confirmada, pues no existe evidencia verificable. Esto provocó que en el país surcoreano los fans hayan salido en defensa del artista utilizando hashtags como #JungkookNoTieneNovia y #ProtectJungkook, asegurando que todo se trata de un intento por dañar su reputación.

ARMY reacciona y exige respeto a la vida privada del cantante

Los seguidores del cantante surcoreano han expresado su frustración enb (Twitter) e Instagram, pidiendo respeto por la privacidad del artista y solicitando que se eliminen las publicaciones con información falsa. “Ese no es Jungkook”, “Las fotos son falsas” y “Paren de inventar cosas sobre él” son algunos de los mensajes que dominan las redes.

Hasta el momento, la agencia HYBE no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación, por lo que por ahora todo es mera especulación.

¿Crees que estas fotos pueden ser realies?

