4 K-dramas que hablan de fútbol y puedes disfrutar previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Definitivamente uno de los eventos más esperados este año es la Copa Mundial de la FIFA 2026, no solo es importante para los aficionados del fútbol sino para todos los mexicanos ya que este evento también se llevará a cabo en el país, es por eso que en esta ocasión te presentamos los mejores k-dramas y cintas que hablan de fútbol para que disfrutes previo a este gran espectáculo deportivo.

¿Cuáles son los mejores K-dramas que hablan sobre fútbol?

Un sueño descalzo: Esta es una película que se centra en Kim Won-kang, un hombre que fue futbolista en el pasado. Sin embargo, luego de tener varios fracasos en su vida personal emprenderá un viaje a Timor Oriental en donde le enseñará el deporte a niños de escasos recursos económicos. Esta cinta es motivadora y muy conmovedora que incluso puede sacarte algunas lágrimas, así que prepara los pañuelos.

Dream: Esta cinta, la cual se estrenó en 2023, retrata la historia de Yoon Hong-dae, quien protagoniza el actor Park Seo-joon. La historia se centra en un jugador de fútbol profesional que se encuentra en libertad condicional, sin embargo se encontrará ante el gran reto de entrenar a personas que no cuentan con un hogar para ganar una Copa Mundial.

The emergence of first love: En este K-drama conocerás a Huo Ziang, un hombre que jugó fútbol por un tiempo, sin embargo luego de una lesión tuvo que abandonar su sueño. En esta historia el joven se encontrará con Hua Xi Xi, una chica con una imaginación y creatividad bastante peculiar, con quién vivirá una historia intensa llena de amor y sueños. Te sumergirás en un mundo de deporte y fantasía.

Go! Goal! Fighting!: Este drama chino juvenil se centra en la estrategia que implementará una exestrella del fútbol para hacer que una escuela que se encuentra en último lugar logre la victoria en dicho deporte. Una de las cosas más particulares de esta trama es que el método y técnica de enseñanza que el hombre implementa es poco convencional por lo que seguro pasarás el mejor momento y te divertirás demasiado ya que no necesitas ser experto en el deporte para entretenerte durante algunas horas.

Así que ya tienes el plan perfecto para maratonear en compañía de amigos, familia y con tu snack favorito, ¿cuál verás?