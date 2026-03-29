7 k-dramas que puedes ver si te gustó “Fiebre de Primavera”, ideales para las vacaciones de Semana Santa
Pasa unas vacaciones de Semana Santa llenas de romance, segundas oportunidades y emociones intensas con estos k-dramas, perfectos para maratonear si decides quedarte en casa estos días.
Si durante estos meses te dejaste envolver por “Fiebre de Primavera” y te dejó con ganas de seguir viendo más dramas coreanos de este estilo, donde las historias están llenas de amor, crecimiento personal y giros inesperados, los k-dramas tienen justo lo que necesitas.
Te puede interesar: 5 K-dramas cortos para maratonear en fin de semana antes de que termine marzo 2026
Durante estas vacaciones de Semana Santa, nada mejor que sumergirse en k-dramas alegres románticos y cortos, a continuación te dejamos 7 títulos imperdibles que te harán suspirar frente a la pantalla.
- Descendientes del Sol:
Descendientes del sol, (Descendants of the sun) protagonizada por Song Joong-ki y Sons Hye-Kyo cuenta a través de 16 capítulos una historia de romance intenso, sacrificio y acción con el desarrollo de un soldado de élite y una doctora que se enamoran en medio de misiones peligrosas y desastres naturales. No querrás perderte ni un detalle de este dorama.
- Está bien no estar bien:
It´s okay to not be okay, mejor conocido como “Está bien no estar bien” te dejará envolver con su historia profunda y emocional, ya que esta historia protagonizada por Kim Soo-hyun y Seo Yea-ji mezcla en 16 capítulos romance y salud mental. Aquí una escritora antisocial y un cuidador emocionalmente herido encuentran consuelo entre ellos.
- La sonrisa ha dejado tus ojos:
La sonrisa ha dejado tus ojos (The smile has left your eyes) es un k-drama de 16 episodios y tiene como protagonistas a Seo In-guk y Jung So-min, en este dorama te dejaras llevar por la historia de un hombre misterioso con un pasado y una mujer que intenta descubrir quién es mientras al mismo tiempo se enamora de él.
- Nuestro horizonte azul:
El k-drama Nuestro horizonte azul (Our blues) retrata distintas historias de vida y amor en la isla Jeju, en sus 20 capítulos se cuentan historias humanas y realistas.
- El amor es un capitulo y aparte:
Lee Jong-suk y Lee Na-young protagonizan El amor en un capítulo aparte (Romance is a bonus book), este k-drama sigue a una mujer que intenta reconstruir su vida laboral y sentimental con ayuda de su mejor amigo, durante sus 16 episodios verás un romance maduro con segundas oportunidades, no podrás despegarte de la pantalla.
- Amor bajo la lluvia:
Son Ye-jin y Jung Hae-in protagonizan Amor bajo la lluvia (Something in the rain), con ellos al frente de la historia te dejarás llevar con una historia que sigue a una mujer que se enamora del mejor amigo de su hermano menor, enfrentando prejuicios sociales y familiares. Este dorama es perfecto para ti si te gusta el romance realista y emocional.
- Mi primer amor de verdad:
Mi primer amor de verdad (My firts first love) cuenta mediante 16 episodios cómo un grupo de amigos que viven juntos descubren qué es el amor y la vida adulta. Sin duda una historia ligera, divertida y perfecta para un maratón en Semana Santa.