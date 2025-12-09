Romance, magia y mucha nostalgia: 5 K-dramas imperdibles para ver en Navidad

Sin duda alguna las vacaciones de diciembre son las más anheladas por muchos ya que es una época en la que se disparan los viajes y convivencias familiares, pero existe una contraparte que les gusta realizar planes más tranquilos y si eres uno de esos que no les gusta salir de casa, aquí te dejamos los mejores K-dramas que no te puedes perder esta Navidad.

Desde amores imposibles hasta fantasías llenas de magia y mucha nieve son los siguientes títulos que disfrutarás envuelta en una cobijita y chocolate caliente, además, de que se te pasarán los capítulos como un santiamén.

Top 5 de los mejores k-drama para ver en navidad

Goblin (Guardian: The Lonely and Great God): Un clásico navideño por excelencia. Su ambientación invernal, los paisajes nevados y la historia entre un ser inmortal y una joven destinada a cambiar su vida lo convierten en el drama perfecto para diciembre.



Crash Landing on You: La historia de una heredera surcoreana que cae por accidente en Corea del Norte tiene humor, acción y romance.



Our Beloved Summer: Dulce, nostálgico y perfecto para ver durante vacaciones. Una pareja que rompió hace años es obligada a reencontrarse frente a cámaras.



My Love From the Star: Un extraterrestre y una actriz famosa se enamoran mientras la nieve cae en Seúl. Comedia romántica, fantasía y escenas invernales que siguen siendo parte del ADN navideño del K-drama.



The King: Eternal Monarch: Romance, viajes entre universos paralelos y un despliegue visual espectacular. Aunque no es estrictamente navideño, su vibra invernal y cinematográfica lo convierten en una gran elección para estas fechas.



¿Cómo ha crecido la audiencia de los K-dramas?

En los últimos años, el consumo de K-dramas ha explotado a nivel mundial, impulsado por plataformas de streaming, redes sociales. Lo que antes era un nicho ahora domina tendencias globales: los dramas coreanos se posicionan regularmente entre los contenidos más vistos.

Este crecimiento también se refleja en la cultura pop con más traducciones, más doblajes, más convenciones y una demanda creciente por producciones de alta calidad.