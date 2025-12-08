¡ORGULLO MEXICANO! Estas fueron TODAS las nominaciones que recibió Guillermo del Toro en los Golden Globes por Frankenstein

El trabajo del tapatío Guillermo del Toro sigue llenando las expectativas del público y es que en esta temporada de premios el cineasta vuelve a colocarse en el centro del cine mundial gracias a Frankenstein, su ambiciosa adaptación del clásico literario. La cinta no solo se posicionó entre las favoritas del año, sino que obtuvo un lugar destacado en los Golden Globes Awards 2026 con múltiples nominaciones clave, consolidando el prestigio internacional del director mexicano.

De acuerdo con la lista oficial de nominados, Frankenstein de la mano del Toro se encuentra compitiendo en cinco categorías, dos de ellas las más anheladas: Mejor Película, Drama, una de las categorías más comentadas del año y la nominación directa de Guillermo del Toro como Mejor Director, la cual confirma el impacto crítico de su visión.

Todas las nominaciones de Frankenstein en los Golden Globes 2026

Mejor Película/Drama: Frankenstein logró colocarse entre las producciones más aclamadas del año, compitiendo contra títulos como Hamnet, Sinners y Sentimental Value.

Mejor Director: Guillermo del Toro fue nominado nuevamente, reafirmando su estatus como uno de los autores más influyentes del cine actual.

Mejor Actor/ Drama: Oscar Isaac obtuvo nominación por su papel protagónico como el atormentado científico Victor Frankenstein, una de las actuaciones más intensas del año .

Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi, quien interpreta a la Criatura, también figura entre los nominados, destacando la fuerza actoral del elenco.

Mejor Banda Sonora Original: La música de Frankenstein obtuvo una nominación por su atmósfera gótica y emocionalmente profunda, elemento clave del sello deltoriano.

¿Contra quién compite Frankenstein?

En la categoría de Mejor Película: Drama, el filme de Del Toro enfrenta una competencia sólida con producciones que también han sido celebradas por la crítica: Hamnet, It Was Just an Accident, The Secret Agent, Sentimental Value y Sinners.

Las múltiples nominaciones de Frankenstein confirman que Guillermo del Toro sigue expandiendo su legado creativo. Su regreso al cine de horror ha conquistado a críticos y audiencias.