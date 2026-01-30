Muñecas Guerreras K-pop: este es el precio en 2026 y cómo lucirá la nueva línea del juguete

Mattel anunció una nueva línea de muñecas de Las Guerreras KPop ( KPop Demon Hunters ) , que estarán disponibles en tiendas durante el verano de 2026, con un precio aproximado de 3 mil pesos.

De acuerdo con el anuncio, la compra de estos artículos coleccionables incluye a las tres muñecas de la banda ficticia de K-pop HUNTR/X, integrada por Rumi, Mira y Zoey. Cada una cuenta con sus armas emblemáticas como cazadoras.

En esta ocasión, las muñecas llegan con cabello enrizado y vestuario de lujo, con más detalles en las prendas y una mejor calidad en las telas. Tienen 11 puntos de articulación, lo que permite colocarlas en distintas posiciones para exhibición. Además, incluyen caja de colección y certificado de autenticidad.

Se revelaron las nuevas figuras y productos de #KPopDemonHunters" de Mattel y Hasbro 🤩💜.

¿Cuál les gustó más?



Pero eso no es todo. Se confirmó que a lo largo del año habrá más lanzamientos de muñecas de Las Guerreras KPop con diseños diferentes. Incluso, algunos fans esperan que las próximas colecciones incluyan sonido.

Sobre los costos, según El Universal, los precios variarán de acuerdo con la línea de juguetes, pero pueden ir desde los 5.39 hasta los 150 dólares, dependiendo del producto, ya sea muñeca, llavero, accesorio u otro artículo.

¿Cuándo sale ‘KPop Demon Hunters 2’?

La secuela de KPop Demon Hunters está programada para estrenarse en Netflix en 2029, si todo avanza conforme a lo planeado. Este éxito mundial generó una gran expectativa entre los fans del K-pop, quienes quieren conocer más sobre la historia de HUNTR/X, tanto antes como después de los acontecimientos vistos en la primera entrega.

KPop Demon Hunters ganó el Globo de Oro 2026 a Mejor Película Animada. ¿Podría ganar el Oscar 2026 también?|(ESPECIAL/Netflix)

Mientras se trabaja en el guion y la preproducción de la cinta, los seguidores de la película animada están entusiasmados por verla triunfar en los Premios Oscar 2026, donde consiguió dos nominaciones: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original. ¿Podrá ganar?

Además, existe la posibilidad de que durante la ceremonia de premiación, que se llevará a cabo el 15 de marzo, las cantantes reales EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami se presenten en vivo con la canción ‘Golden’, tal como lo hicieron en The Tonight Show.