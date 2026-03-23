Seo In Guk, novio de Jisoo en “Un Novio por Suscripción” llega a México para que lo conozcas: ¿dónde y cuándo es el fan meeting?

Tras el estreno de “Un novio por suscripción”, un k-drama protagonizado por Jisoo integrante de BLACKPINK y Seo In Guk se dio a conocer que el actor vendría a México a realizar un Fan Meeting, lo cual ha desatado emoción entre fans que esperan verlo por primera vez.

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A través de las redes sociales, se reveló que este 22 de marzo el actor ya se encuentra en en tierra azteca, según los videos difundidos durante su paso en el aeropuerto de la Ciudad de México fue recibido por un grupo de fans, sin embargo, iba escoltado por personal de seguridad, aunque hubo momentos en que Seo In Guk se detenía para saludar y agradecer su recibimiento.

Como todo un idol, llegó con una gorra y un cubrebocas para cubrir su rostro y pasar desapercibido, pero la astucia de las fans hizo que fuera identificado rápidamente.

¿Dónde y cuándo se presentará Seo In Guk?

El artista surcoreano se presentará este martes 24 de marzo de 2026 en la Ciudad de México como parte de su gira internacional Fan Meeting Tour 2026 “TWO SIDES”, el cual lo llevará a recorrer parte de Latinoamérica.

México es parte del inicio de su recorrido en el continente americano en donde se reunirá con sus fans en el salón de eventos La Maraka, anteriormente se había anunciado desde un principio que estaría en el Foro Teampro, sin embargo, de último momento se cambió de sede por lo que los asistentes que compraron boletos para este evento, podrán acudir sin problema a la nueva ubicación ya que las entradas siguen siendo válidas.

El evento con el actor está programado a las 20:00 horas y se ha indicado que no será un concierto o convivencia tradicional, ya que será una reunión más íntima donde el artista mostrará sus dos facetas: la musical y la actoral. Asimismo, se esperan actividades dinámicas, interacción directa con el público y presentaciones en vivo, lo que ha generado altas expectativas entre la comunidad Hallyu en México.

¿Quién es Seo In Guk?

El protagonista del k-drama que se estrenó este 2026, es una de las figuras más versátiles del entretenimiento coreano. Inició su carrera en 2009 tras ganar el programa Superstar K y desde entonces ha construido una sólida trayectoria tanto en la música como en la actuación.

En televisión ha trabajado en importantes títulos como:

