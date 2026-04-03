Intérprete original de “Los Three Seouls in My Mind” de La Oficina ROMPE EL SILENCIO y manda mensaje a los fans mexicanos

El fenómeno de la serie “La Oficina” versión mexicana sigue cruzando fronteras y ahora ha generado una inesperada conexión internacional gracias a la participación de un idol. Sung Ha Jin, quien forma parte de este proyecto sorprendió al enviar un mensaje directo a los fans mexicanos donde agradeció el apoyo recibido tras el estreno de la serie.

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Aunque la estrella surcoreana no aparece físicamente dentro de las escenas de La Oficina, su voz ha destacado por estar tras las interpretaciones en coreano de los éxitos de rock en tu idioma que interpreta la boy band “Three Seouls In My Mind”.

De acuerdo con los directores de la serie, Marcos Bucay y Gaz Alazraki las canciones, Lamento Boliviano de Enanitos Verdes, La Negra Tomasa de Caifanes y Devuélveme a mi chica de Hombres G, fueron traducidas al 100 por ciento en coreano y aunque Armando Espitia es la figura principal de “Three Seouls In My Mind” reveló que él no cantó los temas, sino sólo hizo lipsync y Sung Ha Jin es la voz original.

¿Cuál fue el mensaje que mandó Sung Ha Jin a los fans mexicanos?

A través de su cuanta de Tiktok Sung Ha Jin inició presentándose y agradeciendo el cariño que ha recibido gracias al estreno de la serie, asimismo, reiteró que han sido días donde se la ha pasado feliz ya que también ha sido cuestionado si habrá una segunda temporada o si vienen nuevas colaboraciones, sin embargo, al igual que el público indicó que aún no sabe qué pasará pero en caso de que el obtenga nueva información él será el primero en revelar detalles.

De igual modo, el artista indicó que para agradecer el cariño le guastaría que en los comentarios el público dejara el nombre de canciones mexicanas y él después las traduciría en coreano y las cantará bajo su estilo musical

¡Hola, México! Soy Sung Ha Jin… ¡Mucho gusto! Me están enviando mucho amor desde el otro lado del mundo, comentó a través de un video el artista.

#lamentoboliviano #lanegratomasa #devuelvemeamichica #threesoulsinmymind ♬ La Negra Tomasa (Three Seuls in My Mind's Version) - La Oficina @sssunghajin 안녕하세요! 드라마 'La Oficina'의 한국어 버전 노래를 부른 성하진입니다. 반갑습니다. ¡Hola, México🇲🇽 Soy Sung Ha Jin, quien cantó las versiones en coreano de la serie 'La Oficina'. ¡Mucho gusto! 지구 반대편에서 정말 많은 사랑 보내주고 계세요. 정말 행복한 하루하루 보내고 있습니다. 정말 감사합니다. Me están enviando mucho amor desde el otro lado del mundo. Estoy pasando días muy felices gracias a ustedes. Muchísimas gracias. 시즌2나 추가 콜라보 소식 궁금해 하시는 분들이 많은데 여러분만큼이나 저도 다음 소식들을 기다리고 있으니까요, 좋은 소식 들려오면 제일 먼저 알려드리러 오도록 하겠습니다. Muchos me preguntan sobre la Temporada 2 o nuevas colaboraciones. Al igual que ustedes, yo también estoy esperando noticias. En cuanto sepa algo, seré el primero en venir a contárselos. 여러분의 사랑에 보답하기 위해서 제가 노래를 하려고 합니다. 지금 하려고 하는 것은 아니고 한국어 가사로 듣고 싶으신 멕시코 노래가 있으면 댓글 달아주세요. Para corresponder a su amor, quiero cantar para ustedes. No será ahora mismo, pero... Si hay alguna canción mexicana que quieran escuchar con letra en coreano, por favor déjenla en los comentarios. 천천히 다 들어보고 제 스타일로 해석해서 한번 불러보도록 하겠습니다. 참고로 드라마에 나왔던 한국어 가사도 제가 다 직접 번역한 거에요. Las escucharé todas y las interpretaré a mi propio estilo. Por cierto, yo mismo traduje todas las letras en coreano que escucharon en la serie. 제가 음악을 어떻게 하고 있는지 더 깊은 이야기들은 홈페이지하고 뉴스레터에 많이 담겨 있습니다. 한국어로 되어있긴 한데요, 크롬 자동번역 되게 좋더라구요. 충분히 제 마음이 잘 전달될 거라고 생각합니다. Pueden encontrar historias más profundas sobre mi música en mi sitio web oficial y en mi boletín (newsletter). Aunque están en coreano, la traducción automática de Chrome funciona muy bien. Estoy seguro de que mi corazón les llegará con claridad. 여러분의 추천 곡으로 곧 다시 돌아오겠습니다. 안녕! Volveré pronto con sus canciones recomendadas. ¡Adiós! #laoficina

¿Cómo ha sido la aceptación de las canciones del rock en tu idioma en coreano?

Tras el estreno de la serie y darse a conocer icónicas escenas donde aparece un grupo de k-pop interpretando canciones de rock en tu idioma en coreano ha sido uno de los éxitos de este proyecto ya que ha sido aceptado por el público y actualmente esas interpretaciones en streaming lideran las listas de reproducción.