¡Es oficial! The Judge from Hell tendrá temporada 2 y Park Shin Hye regresa al K-Drama

De última hora, la cadena SBS emocionó. A todos los fans de los K-dramas tras confirmarse de manera oficial la llegada de la segunda temporada de The Judge from Hell, pero eso no es todo; lo que incendió las conversaciones digitales fue el regreso de Park Shin Hye como Kang Bit Na.

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¿Qué se sabe sobre la nueva temporada de The Judge from Hell?

The Judge from Hell o también conocida como La Jueza del Infierno, es una popular serie de drama y fantasía enfocada en crimen de Corea del Sur, la cual se estrenó en 2024. La historia sigue la historia de Kang Bit-na, una jueza de élite conocida por su gran belleza y por dictar sentencias inusualmente leves a criminales. No obstante, la situación se complica, ya que la jueza está poseída por Justitia, un demonio enviado a la Tierra desde el Infierno.

Los fans del famoso k-drama, ahora encienden las alarmas, pues no solo se confirmó por medio de la cadena SBS que llegará próximamente con su segunda temporada, sino que también se declaró de manera oficial el regreso de Park Shin Hye como Kang Bit Na, quien se había mantenido fuera de los reflectores tras un periodo dedicado a su familia.

¿Qué esperan los fans de la nueva temporada de The Judge from Hell?

Hasta ahora, dentro de la conversación digital, los fans del k-drama ya comienzan a encender las especulaciones y expectativas sobre el futuro de la serie, pues mientras algunos aseguran que el regreso de Kang Bit Na, será la cereza que le hacía falta a la nueva trama, algunos otros se encuentran a la expectativa de lo que podría suceder.

A pesar de las especulaciones, no se ha confirmado cuándo será que la segunda temporada llegue, ni la trama argumental que esta tendrá, por lo que los fans tendrán que esperar más noticias próximamente.