OFICIAL: Revelan PRIMER DETALLE de la película de Los 7 Maridos de Evelyn Hugo

La adaptación cinematográfica de “Los siete maridos de Evelyn Hugo” ha comenzado a levantar el ánimo de sus fans tras revelarse el primer detalle oficial del proyecto. De acuerdo con la producción basada en la exitosa novela que ha conquistado a millones de lectores en el mundo, continúa en proceso. No obstante, las expectativas siguen en aumento mientras se espera la presentación en la gran pantalla.

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Recientemente se dio a conocer que la novela de Taylor Jenkins Reid, “Los siete maridos de Evelyn Hugo”, fue aclamada por la crítica, convirtiéndose en un éxito de ventas del New York Times. De acuerdo con lo que se ha revelado, el filme contará con los vestidos y la trama de la novela, lo que asegura que será una fiel adaptación.

¿Cuál es la trama de la nueva adaptación cinematográfica de Los siete maridos de Evelyn Hugo?

Basada en la novela de Taylor Jenkins Reid, la película narra la esperada entrevista de una joven periodista con Evelyn Hugo, veterana de Hollywood, quien revela los detalles de sus siete matrimonios, envueltos en escándalos, traiciones y desgracias que impactaron a Hollywood, develando en el proceso impactantes momentos de su vida y de quienes lo ayudan.

¿Qué se sabe sobre la adaptación de Los siete maridos de Evelyn Hugo al cine?

De acuerdo a lo revelado, la dirección estará a cargo de Anna Kendrick. No obstante, la autora Jenkins Reid se encuentra involucrada en el proyecto como parte de la producción ejecutiva del proyecto, junto con Liza Chasin, Brad Mendelsohn y David Hinojosa.

En cuanto al reparto, es importante que hasta ahora no se sabe quién será el que dé vida a Evelyn Hugo, Monique Grant ni a los siete maridos que dan título a la novela. Ahora solo será cuestión de tiempo conocer, con el avance previsto, a parte del elenco, la adaptación y el tono de la trama que representará a una de las novelas más leídas de todos los tiempos.