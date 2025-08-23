Conoce a Jun Ji Hyun, la protagonista de Mi Amor de Otra Galaxia, uno de los K-Dramas del momento

Si eres una persona muy conocedora de los K-Dramas, probablemente ya conoces “Mi Amor de Otra Galaxia”, uno de los mejores títulos que ha existido jamás, por ello te queremos presentar a Jun Ji Hyun, la protagonista de esta gran historia.

Nacida el 30 de octubre de 1981 en Seúl, Jun Ji Hyun o “Gianna Jun” para los amigos, es una de las actrices y modelos de Corea del Sur más reconocidas a nivel mundial e incluso una de los máximos exponentes de la ola Hallyu (la expansión de la cultura coreana a nivel mundial).

Trabajos destacados de Jun Ji Hyun

Comenzó su carrera en el mundo del modelaje cuando era una adolescente a mediados de los 90’s, apareció en algunos videos musicales y no fue hasta el año de 1997 donde realizó su debut en “The Season of Puberty”.

Tras haber interpretado algunos roles pequeños, llegó a tener gran popularidad con la película “My Sassy Girl” del año 2001, la cuál se convirtió en un fenómeno en Asia y a su vez le abrió las puertas del cine mundial.

Sus K-Dramas más destacados

En el año 2013 interpretó a Cheon Song Yi, quien es una reconocida y excéntrica actriz quien se enamora de un extraterrestre en “Mi Amor de Otra Galaxia”… Este proyecto fue todo un éxito en Asia y el mundo entero, el cuál le valió para consolidarse como una de las actrices más destacadas.

Su rol como sirena en “The Legend of the Blue Sea” del 2016 también fue uno de los K-Dramas más populares en todo Asia, lo que la reafirmó como la gran actriz que se había mostrado.

En “Kingdom” del 2020 y “Jurisan” del siguiente año, Jun Ji Hyun dejó ver que más allá de ser la reina de las comidas dramáticas, también es una actriz versátil, donde realizó un gran trabajo en géneros de terror y dramas.

Hoy en día es considerada como una de los grandes referentes de la moda y la belleza en su natal Corea del Sur, además de haber sido embajadora de marcas como Alexander McQueen, Gucci y Stonehenge.

Ha ganado el Premio Baek Sang Art a la Mejor Actriz Revelación de 1999 y el Premio Grand Bell.

¿Cuándo se estrena Mi Amor de Otra Galaxia?

Mi Amor de Otra Galaxia se estrena el próximo lunes 25 de agosto en punto de las 6:00 p.m., y podrás disfrutarla a través de la pantalla de Azteca 7, nuestro sitio web y la app TV Azteca En Vivo.