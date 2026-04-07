Una dosis diaria de sol, el k-drama con calificación perfecta que te hará llorar: de qué trata, cuántos episodios son y dónde ver

Una dosis diaria de sol es uno de los k-dramas más emotivos que hay. La serie, protagonizada por Park Bo-Young, fue estrenada en 2023 y hasta la fecha se mantiene con una calificación perfecta en Rotten Tomatoes (100%), pues se encarga de visualizar temas de salud mental de una manera dura, pero honesta y respetuosa. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre este drama que seguro te sacará más de una lágrima.

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¿De qué trata ‘Una dosis diaria de sol’?

Este k-drama sigue la historia de Jung Da-eun (Park Bo-Young), una enfermera que es trasladada a la unidad de psiquiatría, donde crea vínculos con pacientes que enfrentan su propia lucha de salud mental. La serie aborda temas profundos como la depresión, el duelo, el acoso y la presión social de una manera verdaderamente humana, dura y emotiva. De hecho, el título de la serie hace referencia a cómo nuestra querida enfermera intenta ser esa “dosis diaria de sol” para sus pacientes.

Una dosis diaria de sol: ¿Cuántos episodios son?

La serie está compuesta por un total de 12 episodios, que prometen sumergir al espectador en una narrativa completamente emocional. Cada capítulo tiene una duración aproximada de una hora:



La hora más oscura antes del amanecer Sin ganas de trabajar Red de apoyo En busca de esperanza Cuando la vida te pide que vayas más despacio Un día más en la vida de un mago Quienes perdieron a alguien El luto tiene una fecha de expiración Soy una enfermera que tiene depresión La parte más difícil de un viaje Y el viaje continúa Una dosis diaria de sol

¿Dónde ver ‘Una dosis diaria de sol’ en México?

La primera temporada de Una dosis diaria de sol, también conocida como Daily Dose of Sunshine en inglés, se encuentra disponible en streaming en México.

¿Habrá una segunda temporada de ‘Una dosis diaria de sol’?

A dos años de su estreno, la compañía de streaming no ha confirmado una segunda temporada de la serie. De hecho, dado que la trama principal concluye con 12 episodios, este k-drama es considerado como una “serie limitada”, lo que sugiere que no tendrá otra temporada.