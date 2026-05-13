Bluey | Carro de Abuelita

Bluey, Bingo y Muffin jugarán a las abuelitas en la venta de garaje de su vecina. Ahí enterrarán un carro de abuelita para jugar; la idea es que Muffin sea una abuelita enojona que quiere vender el carrito. Muffin es una estupenda actriz y jugadora y termina estando envuelta en la venta real del carrito, ayudando a la vecina.