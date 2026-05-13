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Bluey | Carro de Abuelita

La venta de garaje de la vecina es la oportunidad perfecta para jugar a las abuelitas. Muffin será una abuelita enojona que tiene que vender el carrito.

Bluey, Bingo y Muffin jugarán a las abuelitas en la venta de garaje de su vecina. Ahí enterrarán un carro de abuelita para jugar; la idea es que Muffin sea una abuelita enojona que quiere vender el carrito. Muffin es una estupenda actriz y jugadora y termina estando envuelta en la venta real del carrito, ayudando a la vecina.

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