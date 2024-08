Mucho chisme está semana en ‘La Academia: Camino a la Fama’, esto fue lo mejor

Cada día los académicos nos regalan más y más días llenos de intensidad, romance y buenas voces. Y en ‘La Academia: Camino a la Fama’ las revelaciones, discusiones y sorpresas para los académicos son cada día más impactantes y entretenidas. Para recordar estos icónicos momentos, traemos las cosas más picantes que ocurrieron durante esta segunda semana en el programa conducido por Vanessa Claudio y Ricardo Casares.

Iniciamos la semana con todo, Ángel y Eugenio fueron los expulsados del segundo concierto de ‘La Academia’ y estuvieron presentes durante el programa. Los chicos hablaron sin tapujos sobre el director y respondieron a las suposiciones que hacen algunas personas en redes sociales sobre la forma de ser de Héctor Martínez con los académicos.

Esta semana el director Héctor Martínez confrontó un par de veces a Ricardo Casares durante el programa en vivo. El director de ‘La Academia’ quería que Ricardo Casares cambiara el discurso respecto a los críticos y que no se dijera que ellos tenían un ‘poder’. Ricardo Casares no cedió y por eso hubo una fuerte discusión entre ambos.