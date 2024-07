VIDEO: “Esto no es el conservatorio, es La Academia": Ricardo Casares discute con Héctor Martínez

¡En La Academia: Camino a la Fama todo puede suceder! Y mientras los tres académicos, Eugenio , Thania y Cristian ; quienes estaban sentenciados por haber tenido el peor desempeño el concierto pasado, se preparaban para presentar la prueba de rendimiento en donde uno de ellos iba a ser salvado, nuestro querido Ricardo Casares dijo haber notado a un par de ellos un tanto nerviosos y, admirando la habilidad Héctor Martínez para calmar a los académicos, quiso preguntarle cómo fue que logró encontrar las palabras correctas para apaciguar sus nervios, a lo que el director de La Academia respondió:

¿Qué les dije? Lo que les tengo que decir: cómo dominar el escenario, cómo llegar a una prueba de estas, y qué es lo más importante: cómo llegar a una emoción real y cómo dominar tus nervios (...) cosas técnicas, y yo estoy aquí para defenderlos, no para hacer show, estas pruebas a mí no me gustan nada.

Sin embargo, ni Ricardo Casares ni Carlos Quirarte estuvieron de acuerdo con este último comentario, a lo que ambos se vieron en la necesidad de preguntar por qué decía que no le gustaban las pruebas a las que los académicos sentenciados estaban siendo sometidos. Héctor Martínez dijo que le parecía una prueba que “carece de sentido” y añadió:

Yo trabajo para más de 130 millones de críticos y mi interés es que estos chicos realmente proyecten lo mejor de sí para que una audiencia lo recoja, no para un panel.

¡Pero ahí fue cuando los humos en el foro de La Academia: Camino a la Fama se encendieron! Pues nuestro conductor Ricardo Casares le respondió a Héctor Martínez que si bien, estaba de acuerdo con el enfoque de su trabajo, aclaró que:

Esto no es el conservatorio, es La Academia (...) Es un reality, maestro, ¿cómo no va a tener sentido? es un programa de televisión, donde queremos entretener, además del apoyo y el conocimiento que se le da a los alumnos para crear grandes artistas como tenemos aquí, también tenemos la obligación de entretener...

Y si bien toda la discusión terminó entre risas, rumbo al final del programa Carlos Quirarte y Ferka tuvieron muchos desacuerdos con el director Héctor Martínez, pues después de haberse presentado los académicos sentenciados, Quirarte les dijo que debían tener un poco más de entusiasmo y energía, crítica que al director de La Academia no le gustó del todo, pues los alumnos no podían llegar haciendo un circo: “hagamos artistas, no payasos”.

¡Definitivamente vivimos las emociones a flor de piel! Y es que la experiencia de los académicos está en boca de todos, sin embargo quien tiene la última palabra sobre las pruebas a las que están siendo sometidos eres tú.

¿Cómo y cuándo ver La Academia: Camino a la Fama?

