¿Brandon podrá cantar en el décimo concierto de ‘La Academia’?

Brandon Valenzuela se había estado quejando de un dolor en las muelas y tras una revisión, el dentista informó que Brandon necesitaba una cirugía. Finalmente, el martes 17 de septiembre, en ‘La Academia: Camino a la Fama’ fuimos testigos de la cirugía que se realizó el académico Brandon.

La cirugía salió bien y sin ninguna complicación, el dentista le dio las indicaciones correspondientes al académico y salió tranquilamente. Incluso, Brandon, se tomó un tiempo para agradecer a la producción por el apoyo y las atenciones.

Para el martes en la noche, el académico tuvo que salir temporalmente de la casa de ‘La Academia’ por un malestar. En ese momento, el maestro Menny le informó al resto de los académicos que Brandon se encontraba bien, pero que había presentado muchas molestias. Brandon no estuvo presente la mayor parte del día miércoles, pues tuvo que descansar y reponerse.

¿Brandon podrá presentarse en el décimo concierto de ‘La Academia’?

Si bien no es un hecho que no vaya a presentarse en el concierto del próximo domingo 22 de septiembre, Brandon, podría tener dificultades. A pesar de que las complicaciones médicas no fueron de gravedad y regresó pronto a la casa de ‘La Academia’ para su recuperación, el académico, ha tenido mucho dolor y no ha podido ensayar ni asistir a todas sus clases, como es costumbre.

Para este momento, los académicos ya dominan sus canciones para su presentación el domingo, pero Brandon, se encuentra preocupado, pues aún no se sabe la letra de su tema musical. Eso significa que, de presentarse, el carismático académico podría estar en desventaja y tener una presentación un tanto desatinada, pues es esencial para ellos saber de memoria su canción.

