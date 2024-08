Las 7 cosas que no conoces de Floyd Mayweather

¡Todos los ingredientes están dados para que este sábado 24 de agosto vibremos con la pelea de Floyd Mayweather Jr. vs John Gotti III por las pantallas de Azteca 7! Así que (por si quieres quedar bien) te preparamos un conteo de 7 cosas que seguramente no conoces de Floyd Mayweather Jr.

¿Floyd Mayweather estuvo en la cárcel?

Desde hace más de veinte años, Floyd Mayweather Jr. ha tenido que batallar durante varios años con temas de violencia en su vida personal. En 2012 estuvo detenido por tres meses luego de golpear a su exesposa.

¿Floyd Mayweather consume drogas?

Floyd Mayweather Jr. ha revelado que las drogas y el narcotráfico han estado muy cerca de él. De hecho, en 2012 confesó en una entrevista que parte de su familia ha tenido nexos con el narcotráfico; su padre le aconsejó que, si no tomaba en serio el boxeo, terminaría igual él, en temas de narcotráfico.

¿Tiene su propio table dance?

El éxito de ‘Money’ le ha permitido cumplir muchos caprichos. El millonario Floyd Mayweather Jr. tiene un club de striptease en Las Vegas, donde suele presumir su millonaria vida al mínimo pretexto. Claro, también utiliza el club para festejar sus triunfos.

¿Floyd Mayweather no usa la misma ropa dos veces?

Pues sí. Igual que muchos otros millonarios al rededor del mundo, Floyd Mayweather Jr. no utiliza los mismos tenis, ni la misma ropa dos veces. Se dice que es para mantener su exclusivo nivel de vida.

¿Floyd Mayweather peleó en la WWE?

Sí, en 2008 tundió al poderoso Big Show en el Wrestlemania 24. No dudes correr a YouTube (al terminar de leer la nota) para recordar esta extraordinaria participación en el cuadrilátero de la WWE.

¿Floyd Mayweather sabe bailar?

Floyd Mayweather Jr. demostró que no tiene dos pies izquierdos. Llegó hasta la cuarta ronda de Dancing with the Stars, para la televisión estadounidense. Su pareja en aquella ocasión fue nada más y nada menos que la ucraniana Karina Smirnoff.

¿Floyd Mayweather es el boxeador más rico de todos los tiempos?

Es sabido que la fortuna de Floyd Mayweather Jr. es descomunal, pero también se dice que es el boxeador más rico de todos los tiempos. Según ‘Money', su fortuna supera los 560 millones de dólares; es decir, tendría 100 millones de dólares más que George Foreman y al rededor de 200 millones de dólares más que Saúl ‘Canelo’ Álvarez, según distintos medios deportivos.

¿Cuándo y dónde ver la pelea de Floyd Mayweather Jr. vs John Gotti III?

Este sábado 24 de agosto, la Arena Ciudad de México recibirá la pelea de Floyd Mayweather Jr. vs John Gotti III. Podrás disfrutar de la pelea en vivo por Azteca 7 y las plataformas digitales, en punto de las 9:00 p.m. ¡No te pierdas el primer combate de Floyd Mayweather Jr. en México!