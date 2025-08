Le preguntamos a la Inteligencia Artificial por las mejores canciones del grupo de K-Pop ‘TWICE’ y esto fue lo que nos dijo

En los últimos años, TWICE se ha vuelto uno de nuestros grupos de K-Pop favoritos, aunque no solo de nosotros… Le preguntamos a la Inteligencia Artificial cuáles son sus mejores canciones y sus respuestas nos confirmaron que al igual que nosotros, es un Once.

Como sabrás. TWICE es una agrupación femenina formada por JYP Entertainment en el 2015, el cuál está compuesto por nueve integrantes: Nayeon, Momo, Jeongyeon, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Tzuyu y Chaeyoung que con poco más de 10 años de trayectoria, se han consolidado como una de las agrupaciones más importantes del mundo, por lo que incluso la IA se ha vuelto fanática de ellas.

⁠¿Cuáles son las 7 mejores canciones de Twice según la Inteligencia Artificial?

‘Feel Special’ (2019): - TWICE pasó de íconos del cute pop a artistas que expresan vulnerabilidad y resiliencia. Esta canción habla sobre salir de la oscuridad gracias a alguien que te valora, inspirada en momentos reales de ansiedad y presión que vivieron como grupo.



‘I Can’t Stop Me’ (2020) - Habla de la lucha interna entre deseo y autocontrol, en un giro hacia un sonido más maduro. Sus influencias de synthwave ochentero significando uno de sus lanzamientos más bien recibidos a nivel global por su estética y producción.



¿Qué opinas de este top? ¿La IA cumple como Once?