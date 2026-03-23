ORGULLO: Las 7 cineastas mexicanas que conquistan Hollywood

Luego de finalizar la temporada de premiaciones al cine y a la televisión más importante de Estados Unidos, la mira de la industria ya está puesta en las nuevas propuestas, y esta vez el cine de México es el que más está destacando en el país. Pero este fenómeno no se da solo por su origen, sino que son las mujeres quienes llevan esta batuta tan importante.

Las cifras respaldan este crecimiento exponencial. El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) registró que en 2008 solo 5 mujeres figuraban como directoras, pero para 2023 esa cifra aumentó drásticamente a 63. Según el IMCINE, de los casi 12 mil empleados en producciones recientes, el 40 por ciento del trabajo fue liderado por mujeres. Estas 7 directoras mexicanas son las que están marcando la pauta en los escenarios estadounidenses.

¿Quién es Fernanda Valadez? De Guanajuato

Se ha consolidado como una maestra del drama social. Con su ópera prima, “Sin Señas Particulares”, arrasó en Sundance y los premios Ariel. Su trabajo más reciente, “Sujo”, continúa esta racha de éxito, ganando el Premio del Jurado en Sundance por su cruda y poética visión de la violencia en México.

¿Quién es Tatiana Huezo? De El Salvador con padres mexicanos

Esta cineasta mexicano-salvadoreña es una fuerza de la naturaleza en el cine documental y de ficción. Títulos como “Tempestad” y “El Eco” la pusieron en el mapa, pero fue “Noche de Fuego” la que la consagró internacionalmente, recibiendo una ovación de pie en Cannes.

¿Quién es Lila Avilés? De Ciudad de México

Tras el éxito de “La Camarista”, Lila demostró que su talento es una constante con “Tótem” (2023). Esta película fue la apuesta de México para los Oscar y los Goya.

¿Quién es Alejandra Márquez Abella? De San Luis Potosí

Desde la aclamada “Las Niñas Bien” hasta su incursión en producciones de gran escala como “A Millones de Kilómetros”, su narrativa es sinónimo de originalidad y rigor visual en Hollywood.

¿Quién es Michelle Garza Cervera? De Ciudad de México

Con “Huesera” (2022), Michelle no solo debutó en el cine, sino que revitalizó el género de terror en México. Utilizando el "terror corporal" para explorar temas como la maternidad y las expectativas sociales.

¿Quién es Natalia López Gallardo? Nació en Bolivia, pero su carrera es en México

Su debut con “Manto de Gemas” (2022) le valió el Oso de Plata en la Berlinale. Su experiencia cautiva a los críticos estadounidenses.

¿Quién es Natalia Beristain? De Ciudad de México

Desde “No Quiero Dormir Sola” hasta la impactante “Ruido”, Natalia se caracteriza por un cine comprometido con la verdad. En “Ruido”, abordó de frente la crisis de las desapariciones en México, llevándose el premio de Cooperación Española en San Sebastián.

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