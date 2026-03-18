Coachella 2026: El truco para encontrar los últimos pases VIP y de admisión general

La venta de entradas para el festival más importante de Estados Unidos, Coachella, ha mostrado un comportamiento distinto en los últimos años, con una disminución en la velocidad de ventas desde 2022. Esto ha permitido que, a pocas semanas del evento, muchos promotores aún mantengan activa la oferta. Si eres de los que aún no ha conseguido sus boletos a tiempo, pero no quieres perderte a Sabrina Carpenter, Karol G y Justin Bieber en el desierto este abril, todavía no es muy tarde.

Travis Kelce y Taylor Swift pasaron un fin de semana increíble en Coachella

¿Cómo es el proceso de AXS de Coachella?

El festival Coachella utiliza AXS como su plataforma oficial exclusiva para la gestión de entradas. El proceso es sencillo: ingresa a la página principal de Coachella y selecciona entre "Explorar lista de espera y reventa W1" (semana 1) o "Explorar lista de espera y reventa W2" (semana 2).

Actualmente, AXS indica que los pases de admisión general (GA) solo están disponibles mediante una lista de espera. Para unirte, debes realizar un depósito de 20 dólares. Es importante notar que los paquetes de 4 entradas ya se encuentran agotados. Sin embargo, si buscas un pase de admisión general que incluya el servicio de transporte (shuttle) o un pase VIP, todavía existen opciones de venta directa.

¿Cuánto cuestan las entradas de última hora?

Los precios para esta edición 2026 reflejan la alta demanda de los servicios premium:

Primer fin de semana: Los precios de reventa verificados para el pase GA con transporte oscilan entre los 800 y 3,765 dólares por persona. Por su parte, los pases VIP verificados varían entre los 1,407 y 4,778 dólares.

Segundo fin de semana: La página de AXS especifica valores ligeramente más accesibles, situándose entre los 620 y los 3,765 dólares por persona.

¿Cuándo recibiré mis pulseras de Coachella?

Una de las mayores dudas de los asistentes es cuándo recibirán su acceso físico. La organización prevé que el envío de las pulseras comience a principios o mediados de marzo. Recibirás un número de seguimiento por correo electrónico en cuanto tu pedido sea empaquetado.

¿Cuándo y dónde se celebra Coachella en 2026?

Coachella regresa este año a su sede histórica: el Empire Polo Club en Indio, California.

Fin de semana 1: Del 10 al 12 de abril.



Fin de semana 2: Del 17 al 19 de abril.

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