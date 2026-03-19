Todo sobre los iHeartRadio Music Awards en Los Ángeles: Taylor Swift y los shows confirmados

Los iHeartRadio Music Awards 2026 están a la vuelta de la esquina. La esperada gala se llevará a cabo el próximo jueves 26 de marzo en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles. Este evento no solo se limita a premiar la popularidad en las ondas radiales, sino que se ha consolidado como una plataforma de prestigio que ofrece colaboraciones inesperadas y actuaciones musicales.

¿Taylor Swift estará en los iHeartRadio Music Awards 2026?

La presencia de Taylor Swift marca un hito histórico este año, siendo su primera aparición oficial en una entrega de premios en lo que va de 2026. Swift no es solo una invitada más; es la artista más premiada en la historia de estos galardones con un total de 34 trofeos. Este año, la intérprete de "Anti-Hero" lidera la lista con 9 nominaciones.

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¿Cuáles son los artistas confirmados en los los iHeartRadio Music Awards 2026?

Kehlani: Tras su exitosa noche en los Grammys de febrero, donde se llevó dos estatuillas, se suma al elenco principal junto a talentos como Alex Warren, Lainey Wilson y RAYE.

John Mellencamp: Será honrado con el iHeartRadio Icon Award 2026 y ofrecerá una actuación especial que promete ser uno de los momentos más emotivos de la noche.

Por primera vez en años, el escenario reunirá a las icónicas agrupaciones TLC, Salt-N-Pepa y En Vogue para un segmento especial de empoderamiento femenino.

¿Quiénes serán homenajeados?

Ludacris, quien además de presentador recibirá el Landmark Award, y Miley Cyrus, quien será reconocida con el Innovator Award por su constante reinvención artística.

¿Cómo y dónde ver la premiación?

Fecha: Jueves 26 de marzo de 2026.

Horario: 8:00 PM a 10:00 PM ET (en vivo).

Streaming y Radio: Podrás escucharlo a través de las estaciones de iHeartRadio y la aplicación oficial de la plataforma.

La gala también dará espacio a talentos emergentes como sombr (Mejor Artista Alternativo en los pasados VMA) y contará con la presencia de figuras internacionales como Nicole Scherzinger, Ne-Yo y la ácida comedia de Nikki Glaser.

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