BTS confirma su regreso a Estados Unidos con una gira mundial que recorrerá 12 ciudades

Después de una espera que pareció eterna para el ARMY global, el misterio terminó. BTS anunció oficialmente su gira mundial 2026-2027, y Estados Unidos será uno de los platos fuertes de su regreso histórico. Con un despliegue masivo que incluye 28 conciertos en 12 ciudades, el septeto surcoreano busca reafirmar su trono como el más potente del K-pop, cerrando con broche de oro en el corazón de California.

La logística de esta gira no es casualidad. La ruta ha sido diseñada para tocar puntos estratégicos con gran densidad de población latina y asiática, asegurando que el impacto cultural sea total desde la Costa Este hasta el Pacífico.

¿Cuáles son las ciudades que visitará BTS en Estados Unidos?

La travesía de BTS comenzará en Florida y recorrerá los estadios más emblemáticos de Estados Unidos, México y Canadá. Aquí te presentamos las fechas que debes marcar en tu calendario:

Tampa, FL: 25 y 26 de abril (Raymond James Stadium).

El Paso, TX: 2 y 3 de mayo (Sun Bowl).

Stanford, CA: 16 y 17 de mayo (Stanford Stadium).

Las Vegas, NV: 23, 24 y 27 de mayo (Allegiant Stadium).

East Rutherford, NJ: 1 y 2 de agosto (MetLife Stadium).

Foxborough, MA: 5 y 6 de agosto (Gillette Stadium).

Baltimore, MD: 10 y 11 de agosto (M&T Bank Stadium).

Arlington, TX: 15 y 16 de agosto (AT&T Stadium).

Toronto, ON: 22 y 23 de agosto (Rogers Stadium).

Chicago, IL: 27 y 28 de agosto (Soldier Field).

Los Ángeles, CA: 1, 2, 5 y 6 de septiembre (SoFi Stadium).

¿Por qué el SoFi Stadium es la "segunda casa" de BTS en California?

Para el público de la Costa Oeste, el tramo final en el SoFi Stadium de Inglewood será, sin duda, el evento del año. Con cuatro noches consecutivas de estadio lleno, Los Ángeles se posiciona como el epicentro del fandom. La infraestructura del SoFi está preparada para producciones de alta fidelidad, ideales para el despliegue escénico que caracteriza a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Además, paradas cercanas como Stanford y Las Vegas ofrecen alternativas estratégicas para quienes no logren boletos en L.A.

¿Dónde comprar los boletos para BTS?

La demanda para el BTS World Tour 2026 se anticipa sin precedentes. Ticketmaster y la plataforma Weverse han confirmado un esquema de venta escalonado:

ARMY Membership Presale: Los fans registrados con membresía oficial tendrán prioridad absoluta. Es vital registrarse en las ventanas de tiempo que se anunciarán en Weverse.

Verified Fan: Un filtro adicional para evitar a los revendedores automáticos.

Venta General: El remanente de tickets, que suele agotarse en minutos.