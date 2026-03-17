Selena Quintanilla: su familia demanda a gigante de la moda por uso ilegal de su imagen

La familia de la icónica y recordada cantante Selena Quintanilla ha tomado medidas legales contundentes contra el gigante de la moda, SHEIN. La demanda fue interpuesta ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el estado de California, tras detectarse que la marca de ropa en línea publicó en su sitio web diversas prendas de vestir no autorizadas que utilizaban de forma lucrativa la imagen de la "Reina del Tex-Mex".

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¿Quién interpuso la demanda contra SHEIN?

Quien lidera esta acción legal en representación de la familia es su hermana, Suzette Quintanilla, quien funge como cabeza de Q Productions y administra el patrimonio y los derechos de imagen de la fallecida artista.

SUZETTE QUINTANILLA DEMANDA A SHEIN POR USAR LA IMAGEN DE SELENA



Suzette Quintanilla, hermana de la cantante Selena Quintanilla, presentó una demanda contra la empresa #Shein por el uso de la imagen de la llamada “Reina del Tex-Mex”.



La #demanda fue interpuesta a través de… pic.twitter.com/f7CbhVQi3O — 24 Morelos (@24_morelos) March 12, 2026

¿Por qué Suzette Quintanilla interpuso la demanda?

Recordemos que SHEIN es uno de los sitios de comercio electrónico más populares en Estados Unidos, y su catálogo incluía una variedad de productos con el rostro y el nombre de Selena. El proceso legal no fue impulsivo; Suzette Quintanilla realizó el primer paso formal al enviar una carta de “cese y desistimiento” a SHEIN en agosto de 2025. Sin embargo, según los reportes, la empresa ignoró la advertencia y continuó con la producción y confección de la mercancía.

“Hasta la fecha, los demandados continúan explotando de forma deliberada e ilegal las marcas Selena y los derechos de publicidad de los demandantes en el comercio, en contra de las demandas expresas de los demandantes para que cesen y desistan de dicho uso”, declararon los abogados de los Quintanilla, Thomas K. Richards y Justin R. Trauben, en el documento legal presentado.

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¿Cuál fue la respuesta? Esto dijo TMZ en su web

Por su parte, el medio TMZ reportó el pasado 13 de marzo de 2026 la postura de la empresa. Un portavoz de SHEIN declaró: "Cuando supimos que los productos en cuestión se vendían en SHEIN Marketplace por vendedores externos, eliminamos inmediatamente los anuncios de nuestra plataforma e iniciamos una investigación".

En una verificación reciente al sitio web de la empresa, al buscar la palabra “Selena”, el sistema ahora arroja el mensaje: "No se encontraron resultados para 'selena'", confirmando que la plataforma ha limpiado su inventario de estos productos tras el escándalo legal.

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