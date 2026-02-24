Selena Quintanilla: El restaurante de Dallas donde aún puedes comer su menú

Una hamburguesería al norte de Texas se convirtió en el lugar favorito de Selena Quintanilla, así como para su familia. Country Burger, ubicado en 1700 Calle 14, Plano, TX 75074, no es solo un restaurante, sino un santuario que ofrece un "Especial De Selena" en honor a la cantante fallecida.

¿Por qué a Selena Quintanilla le encantaba visitar Country Burger?

Hace más de una década, Country Burger era el sitio preferido por muchos músicos locales. Entre esos se encontraba Selena Quintanilla, quien frecuentaba el lugar con una sencillez que asombraba a los presentes. Allí se disponía a jugar videojuegos mientras disfrutaba de su orden habitual: un sándwich picante de pollo, aros de cebolla crujientes y papas fritas.

Selena Quintanilla

¿Cómo nació el santuario de Selena Quintanilla?

La muerte de Selena Quintanilla afectó profundamente a toda la comunidad e hizo que su fundadora original, Peggy Popken, y su madre, Wanda Emerton, vendieran Country Burger a Nick y Almas Lalani. Los nuevos dueños contrataron a Rafael Jiménez como gerente, quien le dio al local una identidad única, cabe resaltar que este establecimiento es independiente de los pocos Country Burgers que existen en Texas.

Con la llegada de Jiménez y la nueva administración, el foco de Selena se instaló en el corazón del negocio. El gerente pidió permiso a sus jefes para decorar el lugar con los recuerdos más icónicos de la cantante.

¿Qué opina la familia Quintanilla de este lugar en Dallas?

Incluso la familia Quintanilla ha reconocido este rincón de Dallas. Uno de los hijos de A.B. Quintanilla III, hermano de Selena, ha visitado el local en varias ocasiones. Jiménez explicó a Texas Monthly que “era un tipo muy agradable", confirmando que el vínculo de la familia con el sitio sigue vigente.

El sabor que cautivó a la Reina del Tex-Mex

El menú que comía Quintanilla en su auge musical se mantiene casi intacto, con los ajustes lógicos de la época. Se siguen sirviendo las hamburguesas tradicionales, pero el plato estrella es el Especial Selena. Este sándwich de pollo a la parrilla destaca por su marinada de ajo y pimienta de limón, acompañada de una salsa secreta hecha con una combinación de chiles de árbol y guajillo.

