Lollapalooza Chicago 2026: Charli XCX, Jennie y Lorde encabezan el esperado lineup

Lollapalooza Chicago 2026 confirmó finalmente su ambicioso templete de invitados, reafirmando su posición como el festival más grande de Estados Unidos. El tradicional festival musical regresará a su hogar histórico en el Grant Park de Chicago, donde contará con más de 100 artistas distribuidos en ocho escenarios diferentes.

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¿Cuándo se realizará el Lollapalooza 2026?

Para esta edición, el evento se mantendrá fiel a su estructura de cuatro días de pura música, arte y cultura. Lollapalooza se llevará a cabo desde el jueves 30 de julio hasta el domingo 2 de agosto de este 2026. La ubicación en el emblemático Grant Park permite a los asistentes disfrutar de la música con el impresionante skyline de Chicago como telón de fondo.

¿Quiénes estarán en Lollapalooza Chicago 2026?

Entre los nombres más destacados del lineup Lollapalooza Chicago 2026 se encuentran:

Charli XCX, Tate McRae, Lorde, y la esperada presentación de Jennie.

The Smashing Pumpkins, The xx, Turnstile, The Neighbourhood, Wolf Alice y The Story So Far.

Lil Uzi Vert, John Summit, Major Lazer, The Chainsmokers, Boris Brejcha y Alison Wonderland.

Beabadoobee, Ethel Cain, Suki Waterhouse, Wet Leg, Muna y Blood Orange.

Aespa, (G)I-DLE y ADO.

La lista continúa con una variedad asombrosa que incluye a artistas como Leon Thomas, Clipse, Zara Larsson, Freddie Gibbs, Little Simz, y el proyecto de Finn Wolfhard, asegurando que cada género tenga un espacio protagónico durante los cuatro días de celebración.

¿Qué tan importante es este festival?

El impacto de Lollapalooza va mucho más allá de los escenarios. El verano pasado se registraron cifras récord en la ocupación hotelera de Chicago, consolidando a agosto como el mes más fuerte para el turismo en la región. Según datos de Choose Chicago, el público reservó 3,56 millones de habitaciones entre junio y agosto, generando ingresos impresionantes por 949 millones de dólares.

Se espera que la edición de 2026 no solo iguale, sino que supere estos números, reafirmando al festival como un pilar fundamental de la economía local.

La cuenta regresiva para el Grant Park ha comenzado oficialmente. Prepárate para vivir una experiencia sonora inigualable en el epicentro de la cultura pop estadounidense.

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