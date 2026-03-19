Arden Cho y Ji-Young Yoo en Orlando: Todo sobre el show de “KPop Demon Hunters” en MegaCon

MegaCon Orlando, una de las convenciones más populares y esperadas de la cultura pop en el sureste de los Estados Unidos, regresa con fuerza este fin de semana a la ciudad. El evento, que se ha consolidado como una cita obligatoria para miles de fanáticos, inicia este jueves y se extenderá hasta el domingo en las amplias instalaciones del Centro de Convenciones del Condado de Orange. Durante estos cuatro días, la ciudad se transformará en el hogar de celebridades de la talla de John Cena, Brendan Fraser, Helen Hunt y John Boyega, además de figuras emergentes que están dominando las tendencias actuales.

Cómo ver a la voz de Demon Hunter por 25 dólares este verano

¿Qué ofrecerá MegaCon Orlando este 2026?

Dirigida apasionadamente a los seguidores del cómic, la ciencia ficción, el cine, la televisión, los videojuegos y el anime, MegaCon es mucho más que una simple exposición. En esta edición 2026, los asistentes podrán disfrutar de concursos de cosplay de alto nivel, salas de juegos de última generación, sesiones de fotos profesionales con sus ídolos y diversas actividades interactivas diseñadas específicamente para la comunidad fan.

El fenómeno de "KPop Demon Hunters" presente en Orlando

La gran atracción para los entusiastas de la animación y la cultura coreana este año es, sin duda, el trío protagonista de la exitosa producción "KPop Demon Hunters". Los seguidores tendrán la oportunidad única de ver de cerca a:

Arden Cho

Ji-Young Yoo

Rei Ami

Además de estas estrellas, el sábado se perfila como un día histórico para los amantes de la fantasía con el panel "Una velada con los hobbits", donde se celebrará el 25 aniversario de la saga de "El Señor de los Anillos" con la presencia estelar de Elijah Wood y Sean Astin.

¿Cuáles son los horarios y el precio de las entradas?

Jueves: 16:00 - 21:00 (Ideal para las primeras compras y autógrafos).

Viernes, sábado y domingo: 10:00 - 19:00.

Pase de 4 días: 159 dólares (incluye el beneficio de acceso anticipado el jueves).

Entradas por día (adultos): jueves ($53), viernes ($55), sábado ($74) y domingo ($64).

Niños (6-12 años): 15 dólares por día

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