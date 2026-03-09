GRATIS: Así puedes ir a los iHeartRadio Music Awards 2026 en California

Los iHeartRadio Music Awards 2026 acaban de lanzar un emocionante concurso estratégico en el que los participantes podrán ganar un viaje para dos personas y vivir la experiencia completa de los premios en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, California. El premio es una oportunidad única valorada en $3,000, que incluye los pasajes aéreos de ida y vuelta, la estadía en un hotel de lujo y, lo más importante, el acceso exclusivo para ser parte de la audiencia en vivo durante la ceremonia.

¿Cuándo son los iHeartRadio Music Awards?

La esperada gala se llevará a cabo el próximo 26 de marzo. Este evento no solo se limita a premiar la popularidad en las ondas radiales, sino que se ha consolidado como una plataforma que ofrece colaboraciones inesperadas y actuaciones musicales de primer nivel que definen el sonido de este 2026.

¿Quiénes estarán presentes en la premiación?

Aunque la lista de presentaciones en vivo se mantiene bajo llave, entre los nombres más destacados que compiten por una estatuilla este año y que se espera ver en la alfombra roja se encuentran:

Taylor Swift: Quien llega tras un 2025 rompiendo récords continuos de reproducción.

Kendrick Lamar: Representando con fuerza lo mejor del género urbano y la lírica actual.

Morgan Wallen: El fenómeno del country que sigue dominando las listas de popularidad en Estados Unidos.

Linkin Park: Marcando una nueva y exitosa etapa en su trayectoria que ha emocionado a los fans del rock.

¿Cómo participar en el sorteo?

Para tener la oportunidad de ganar este viaje inolvidable a California, los interesados deben seguir estos pasos antes de que expire el plazo oficial:

Diríjase a la sección de concursos: Debe ingresar al sitio oficial haciendo click aquí.

Complete el formulario: Es necesario ingresar sus datos personales para el registro oficial en la plataforma.

Fecha límite: ¡Atención! El concurso finaliza el próximo 13 de marzo. No deje pasar los últimos días para inscribirse y asegurar su participación.

¿Dónde ver la gala y quiénes son los nominados?

Si no resulta ganador del sorteo, podrá seguir la transmisión en vivo el jueves 26 de marzo a las 8 p. m. ET por la cadena Fox (en diferido para la hora del Pacífico).

Los artistas que lideran las nominaciones este año son Taylor Swift, Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Alex Warren. Les siguen muy de cerca figuras como Lady Gaga, Tate McRae y Kendrick Lamar. Además de las categorías musicales tradicionales, los iHeartRadio 2026 incluyen rubros que marcan tendencia como el "baile favorito de TikTok", "debut favorito en Broadway", "colaboración favorita de K-pop" y el "estilo de gira favorito".