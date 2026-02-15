Para la historia: Descubre los artistas invitados por Bad Bunny en sus dos primeros shows en Argentina

Con tres fechas sold out para el fin de semana, Bad Bunny volvió a Argentina con una apuesta más que ambiciosa en el Estadio Monumental de River Plate y vaya que ha cumplido o, más bien, superado las expectativas.

En sus dos primeras noches en Buenos Aires , el cantante más escuchado en la actualidad ha hecho estallar las redes con varios clips de videos que mostraron lo vibrante que fueron los conciertos del viernes y el sábado, siendo catalogados por algunos como los mejores de la gira hasta el momento.

En la primera fecha, el puertorriqueño compartió escenario con Tini, María Becerra y La Joaqui, provocando una incesante ovación y haciendo un guiño directo al público argentino. El show, de casi dos horas, también incluyó un gesto que también ha causado furor en redes sociales y es que se puso la camiseta de la selección argentina con el número 19, el primero que usó Lionel Messi.

Bad Bunny has heartfelt moment with fan at his show in Buenos Aires.pic.twitter.com/MGK2Pd1sX9 — Pop Crave (@PopCrave) February 15, 2026

En la segunda función, los artistas sorpresas cambiaron pero la nacionalidad de los mismos se mantuvo, provocando un pico de emoción quizás aún mayor. Esta vez, los invitados fueron Cazzu, Khea y Duki, quienes se subieron para cantar “Loca Remix” junto a Bad Bunny.

Bad Bunny puso a saltar a Buenos Aires

La primera fecha estuvo cargada de simbolismos locales y de un homenaje a la cultura argentina, con Bad Bunny abriendo la puerta a figuras que hoy marcan la pauta en el país. Tini, María Becerra y La Joaqui son tres mujeres referentes en la música actual argentina y el recibimiento de cada una de ellas confirmó tal premisa.

Por si fuera poco, el protagonista de la noche también hizo un tributo a Soda Stereo, la histórica banda de rock argentina de la que emergió uno de los ídolos más grandes de la música en el país como Gustavo Cerati.

La segunda noche, en cambio, se volcó de lleno al trap con Cazzu, Khea y Duki para cantar un tema como “Loca Remix” que fue un verdadero hit mundial en la fecha de su lanzamiento.

Ese cambio drástico en la temática y en los invitados para cada show le imprimió un tinte único a cada presentación en Buenos Aires, aun cuando fueron en el mismo lugar, a la misma hora y con el mismo artista principal.

Con todavía una función más por realizar, el domingo en el mismo estadio, las redes sociales ya han bautizado las actuaciones de Bad Bunny en Argentina como unas sin precedentes, capaces de poner a miles a corear los temas por más casi dos horas.

Bad Bunny continúa con una gira mundial imparable

El paso por Argentina llega justamente en el mayor pico de exposición global para Bad Bunny, a pocos días de su presentación en el Super Bowl LX que tanto revuelo ha causado, tanto desde el lado de sus detractores como del de sus fanáticos y quienes apoyan el mensaje que quiso emitir.

Al salir de Buenos Aires, el “Conejo Malo” continuará con su exitosa gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour” con par de presentaciones en Brasil y en Australia para luego iniciar el recorrido por Europa, el cual incluirá 10 conciertos en Madrid, paso por Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia y más.