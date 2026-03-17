¿Cuándo se estrena en Estados Unidos “The Wonderfools”? El K-drama de superhéroes

Netflix confirmó oficialmente que la serie coreana de superhéroes “The Wonderfools” mantiene su calendario de estreno para los Estados Unidos. Esta producción, que se ha convertido en uno de los títulos más esperados de 2026, cuenta con un elenco estelar encabezado por Cha Eun Woo y Park Eun Bin, acompañados por actores de la talla de Kim Hae Sook, Choi Dae Hoon, Im Sung Jae y Son Hyun Joo.

¿Qué dice el comunicado de “The Wonderfools”?

A través de un comunicado emitido este 17 de marzo, la empresa de streaming aclaró los rumores que circulaban sobre posibles retrasos: "Tal como se anunció en el evento Next on Netflix, no ha habido cambios en el calendario de estrenos de The Wonderfools para el segundo trimestre. Informaremos con más detalle una vez que se confirmen la fecha de estreno y los principales detalles del calendario". Bajo esta premisa, se prevé que el gran debut ocurra el próximo 15 de mayo.

¿De qué trata esta nueva apuesta coreana?

La serie nos transporta a un nostálgico 1999, una época marcada por la incertidumbre y el miedo al apocalipsis del milenio. En este contexto, la historia narra las aventuras de un grupo de jóvenes un tanto torpes que, tras un incidente inesperado, adquieren superpoderes. Juntos, deberán aprender a controlar sus nuevas habilidades para enfrentarse a villanos que amenazan la paz de la pintoresca ciudad de Haeseong.

La rueda de prensa oficial para presentar el proyecto se llevará a cabo el 12 de mayo. Se espera la participación del director Yoo In Shik y gran parte del elenco, a excepción de Cha Eun Woo, quien actualmente se encuentra cumpliendo con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

¿Qué escándalo hay con Cha Eun Woo?

A pesar de ser uno de los dramas más esperados, surgieron dudas sobre su lanzamiento tras los reportes de una supuesta evasión fiscal por parte de su actor principal. A finales de enero de este año, se informó que Cha Eun Woo habría recibido una notificación del Servicio Nacional de Impuestos exigiendo más de 20 mil millones de wones (aproximadamente 13.6 millones de dólares) en impuestos adicionales.

Ante esta situación, su agencia, Fantagio, salió en su defensa declarando: "Este asunto aún no se ha resuelto ni notificado oficialmente, y planeamos brindar explicaciones de manera proactiva de acuerdo con los procedimientos legales apropiados con respecto a los puntos de controversia relacionados con la interpretación y aplicación de la ley".

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