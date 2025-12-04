Guillermo del Toro hace historia: primer mexicano en recibir el máximo honor del British Film Institute

¡Orgullo mexicano! El British Film Institute anunció oficialmente que Guillermo del Toro será el nuevo receptor del BFI Fellowship. Esta es la distinción más alta que otorga la institución y es un reconocimiento reservado para las figuras que han cambiado la historia del cine. Con esto, el director tapatío se convierte en el primer mexicano (y uno de los pocos latinoamericanos) en ser honrado con este premio.

Guillermo del Toro fue reconocido en Reino Unido

Para quienes aman el cine y han seguido la carrera del director mexicano, esta noticia no sorprende, pues Del Toro ha demostrado su talento único durante décadas, dejando en claro que él es una de las voces más imaginativas, sensibles y técnicamente brillantes de la industria mundial.

¿Qué es exactamente el BFI Fellowship y por qué importa tanto?

El BFI Fellowship es uno de los reconocimientos más prestigiosos del cine en Reino Unido. Solo lo reciben cineastas, actores o artistas cuya obra ha modificado la manera en la que entendemos el cine. Estamos hablando de una lista que incluye el nombre de los más grandes de la historia como Martin Scorsese, Christopher Nolan, Bette Davis y David Lean.

Ser parte de este grupo no solo celebra la carrera de Del Toro, reafirma lo grande de la mente, el trabajo y legado del director, no solo para México, sino también a nivel mundial.

El BFI destacó en su anuncio la habilidad del director para moverse con soltura entre la animación y la acción real. Y es que recordemos que la filmografía del director incluye cintas de todo tipo, como Pinocho, la cual le dio un Oscar histórico, El laberinto del Fauno y La forma del agua.

La reacción de Del Toro y la ceremonia en Londres

Del Toro recibió la noticia con una emoción que se nota incluso en sus palabras: “Me esforzaré por demostrar que soy digno de la confianza que han depositado en mí”.

La ceremonia oficial tendrá lugar en mayo de 2026, durante la cena anual del presidente del BFI en Londres. Como parte del homenaje, el instituto realizará proyecciones especiales y el reestreno en cines británicos de Cronos (1993), la ópera prima que marcó el inicio de su universo fantástico.

