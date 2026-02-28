Descubre el recóndito lugar donde vive Chris Hemsworth, un clásico de “Thor”

El nuevo estilo de vida de Chris Hemsworth ha causado revuelo entre sus más fieles seguidores por lo peculiar de la decisión y por el contraste que ha causado con los demás actores de Hollywood de su generación.

En una confesión reciente, el actor contó que dejó atrás su vida en Los Ángeles para pasar a vivir en Australia, en una propiedad tipo granja donde confesó que “volver a casa se siente como vacaciones”.

La razón, según lo que explicó, tuvo que ver con un cansancio real de la dinámica angelina, la cual ya no estaba disfrutando. Casi no filmaba en la ciudad y, al regresar del trabajo, se topaba con paparazzis y todo el peso mediático de lo que conlleva hacer vida en la ciudad más importante del cine en Estados Unidos .

Para él y Elsa Pataky, su pareja, el punto de quiebre llegó cuando nacieron hijos, al necesitar un estilo de vida más tranquilo y con más privacidad.

Chris Hemsworth y la decisión que cambió su vida

En el podcast “SmartLess”, Chris Hemsworth describió el momento de su mudanza a Australia como uno en el que sintió tranquilidad. Estaban instalados en Los Ángeles, pero “no lo disfrutaban” y, además, filmaban “prácticamente en cualquier otro lugar”. Su rutina, en vez de sentirse como el “sueño hollywoodense”, terminaba marcada por el estrés de llegar a casa y encontrarse con fotógrafos y la presión permanente de la fama.

La mudanza fue una apuesta por el tipo de infancia que quería para sus hijos. Él mismo subrayó que no quería que crecieran con una apabullante presión de los medios y con la fama constante tan cerca. Por tanto, buscó replicar algo que recordaba de su propia crianza, con más aire libre, más naturaleza y menos sensación de estar siempre bajo el ojo público.

Hemsworth recordó que creció a unos 20 minutos de Melbourne, “en las colinas”, con el vecino más cercano a uno o dos kilómetros. Ahí, dijo, fue que nació parte de su fascinación por actuar.

Así vive Chris Hemsworth en su “granja” en Australia

Chris Hemsworth pintó su nuevo estilo de vida con total descripción, hablando de caballos, motocicletas y surf. Sobre cómo es físicamente el entorno, lo que se sabe es que se trata de una propiedad tipo granja en Australia, pensada para una vida más conectada con el exterior y lejos del ritmo de Los Ángeles.