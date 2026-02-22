Kanye West intenta dejar atrás su oscuro pasado y presenta disco con propuesta revolucionaría para la época

La carrera de Kanye West pareciera estar renaciendo de las cenizas y el mayor golpe aún puede estar por venir con el nuevo disco que lanzará el norteamericano para el próximo 20 de marzo titulado “Bully”.

Será un álbum solitario que contará con distribución global mediante a través de un acuerdo con Gamma. Tras años de altibajos, el rapero, hoy rebautizado bajo el nombre “Ye”, intenta darle un giro de tuerca a su carrera y su narrativa pública en medio de controversias, episodios ligados a su salud mental y declaraciones cuanto menos polémicas que emitió hace varios meses.

Kanye West ha sido acusado de drogar y agredir a su antigua asistente en una sesión de grabación

En los últimos años, su nombre ha estado asociado tanto a grandes canciones como a controversias que le costaron patrocinios y deterioraron su imagen frente a la opinión pública.

Antes de retomar sus conciertos en vivo y, por supuesto, de anunciar su nuevo disco, el propio Kanye West publicó un mensaje de disculpa a la comunidad judía por sus “palabras o acciones”, en un post escrito en hebreo, donde aseguró que no fue su intención herir o faltar el respeto a tal comunidad y que lamentaba el dolor causado.

Kanye West presenta su nuevo disco: “Bully”

Bully ha sido presentado como el álbum que muestra a un Kanye West lidiando con remordimiento, memoria, ego, fe y consecuencias de sus acciones, de acuerdo con el enfoque descrito en la promoción. El proyecto busca funcionar como narración más que como una forma de excusarse, por lo que no pretende operar como una “disculpa” o esfuerzo de redención.

Será un proyecto revolucionario para la época al llevar a cabo una idea poco usada actualmente entre los principales exponentes del rap, y es que tendrá ediciones físicas en vinilo, cassette y CD, apuntando a un público coleccionista y a una experiencia más tangible del disco.

En una industria dominada por lo digital, ese regreso a formatos físicos busca convertir el producto en un evento cultural más que solo musical.

Ye continúa en shows en vivo

En México, el rapero ya consumó presentaciones el 30 de enero en la Monumental Plaza de Toros y una segunda fecha el 31 de enero. En Europa, se anunció un show en el GelreDome de Arnhem , Países Bajos, para el 06 de junio de 2026, presentado como su primer concierto europeo desde 2014.

La importancia para el artista de retomar los escenarios grandes y reencontrarse con su audiencia fiel es fundamental para ir limpiando su imagen y continuar llegando a nuevos públicos con temas actuales. En ambos shows en México la receptividad fue muy positiva, sirviendo como la gasolina necesaria para que Kanye siga evolucionando en el reimpulso de su carrera.

También están programada una fecha grande en Italia, en el RCF Arena de Reggio Emilia, el 18 de julio de 2026, vinculada a un festival.