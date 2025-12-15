Lindsay Lohan le dará voz a Maggie Simpson en nuevo episodio

Lindsay Lohan no solo confirma su resurgimiento profesional, sino que lo hace a lo grande: prestando su voz al personaje más enigmático y silencioso de la televisión, Maggie Simpson, en un giro que ya tiene a la comunidad fandom de cabeza. La noticia, que sacudió las redes este lunes, es el ingrediente que la temporada 37 de "Los Simpson" necesitaba para asegurar su lugar en la conversación global.

Lindsay Lohan en "Los Simpson"

La revelación llegó, como es la costumbre actual, a través de las redes sociales de la propia actriz. Lohan, quien ha mantenido un perfil más bajo y enfocado en proyectos selectos, compartió un clip breve pero electrizante desde el estudio de grabación. En él, se le ve dándole vida a una Maggie Simpson que ha crecido y, por fin, tiene algo importante que decir.

El episodio, titulado "Parahormonal Activity" y programado para este próximo domingo, promete ser un viaje al futuro de la familia amarilla que siempre ha fascinado a los seguidores.

"¡Qué sueño hecho realidad ser parte de esta familia icónica!", escribió Lohan en su publicación.

Maggie adolescente

El capítulo mostrará a una Maggie adolescente, con todos los dramas y sarcasmos que uno esperaría de una Simpson en esa etapa. El adelanto es claro: la niña, que ha pasado su vida comunicándose a través del chupón y gestos, no dudará en confrontar a su hermano mayor, Bart.

El personaje de Maggie ha hablado en muy pocas ocasiones, y estas apariciones son consideradas joyas en la historia de la serie. La más célebre, sin duda, es cuando la mismísima Elizabeth Taylor le dio vida para decir una sola palabra, "Papá", en el icónico episodio "Lisa’s First Word" de la cuarta temporada. A lo largo de los años, figuras como James Earl Jones y Carol Kane también han contribuido a este misterio vocal.

¿Cuándo es el estreno?

Ahora, con Lohan al micrófono, "Los Simpson" no solo consiguen una voz invitada de alto calibre, sino que capitalizan la curiosidad histórica alrededor del personaje. ¿Será esta Maggie adolescente, interpretada por la estrella, la que finalmente nos dé una idea de su personalidad adulta?

Para los latinos en Estados Unidos, Los Simpson no es solo una caricatura; es un punto de referencia cultural, una serie que se ha mantenido relevante a través de las generaciones y las fronteras.

El estreno fue domingo 14 de diciembre por FOX. La bebé Simpson, la que siempre fue la observadora silenciosa, está lista para rugir con la voz de una estrella. Y nosotros, no podemos esperar a escucharla.