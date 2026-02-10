¿Quién MIENTE? Marc Anthony reveló aquello que “no es verdad” sobre la pelea entre los Beckham

En el medio de la ruptura familiar que enfrenta Brooklyn Beckham con sus padres, David y Victoria Beckham, uno de los amigos más íntimos rompió el silencio. Marc Anthony se pronunció sobre las explosivas acusaciones de Brooklyn y el supuesto ambiente hostil que rodeó la mediática boda con la actriz Nicola Peltz.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el músico, quien es padrino de Cruz Beckham y mantiene un vínculo de décadas con la pareja, calificó la situación actual como “extremadamente lamentable”. No obstante, Anthony fue tajante al desmentir la narrativa.

¿Marc Anthony apoya a Brooklyn o a Victoria Beckham?

“Soy el padrino de Cruz. Tengo una relación muy estrecha con la familia. Son una familia maravillosa”, declaró el intérprete, dejando clara su lealtad hacia David y Victoria. Ante la pregunta directa sobre la veracidad de los testimonios de Brooklyn, el artista fue directo:

“Es extremadamente lamentable cómo se está desarrollando esto, pero [lo que está sucediendo] no es la verdad. Son una familia maravillosa. Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy el padrino de Cruz. Tengo una relación muy estrecha con la familia”.

¿Qué pasó en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz?

Estas declaraciones surgen como respuesta directa al escándalo desatado por Brooklyn Beckham, de 26 años, quien utilizó sus redes sociales para lanzar impactantes acusaciones. En una serie de historias de Instagram, aseguró haber vivido una “ansiedad abrumadora” bajo el control familiar, afirmando que solo encontró paz al establecer una distancia física y emocional con sus padres.

Uno de los momentos más tensos, relatado por Brooklyn y confirmado por fuentes a la revista People, se remonta a la misma boda donde Marc Anthony fue el encargado de la parte musical.

Se alega que, durante la recepción, Anthony llamó al escenario a “la mujer más hermosa de la sala”, una distinción que, según el protocolo y la expectativa, debía ser para la novia, Nicola Peltz. Sin embargo, el cantante se refirió a Victoria Beckham. Este gesto fue interpretado como un desprecio directo hacia la nueva integrante de la familia.

Posteriormente, durante el baile principal, se reportó que Victoria habría protagonizado un baile considerado “inapropiado” o fuera de lugar, lo que provocó que Nicola saliera corriendo de la sala envuelta en llanto. Estos hechos han sido la base del distanciamiento que hoy mantiene a la familia dividida.

