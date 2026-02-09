¿POCO? Esto cobraron los árboles humanos de Bad Bunny en el Super Bowl

Una vez finalizado el histórico show del medio tiempo del Super Bowl LX, los detalles técnicos y curiosidades de la presentación de Bad Bunny han comenzado a salir a la luz. Uno de los elementos que más llamó la atención de la audiencia global fue la escenografía "viva". Lo que a través de la pantalla parecía ser un decorado estático de vegetación, resultó ser un grupo de personas dentro de complejos disfraces de árboles.

Estas personas estuvieron ensayando arduamente para el día del partido en el Levi's Stadium. Sin embargo, tras el brillo de las luces y los aplausos, ha surgido una conversación intensa en redes sociales sobre la remuneración económica que recibieron estos "árboles humanos" por realizar uno de los trabajos más inusuales en la historia de la NFL.

“Arboles humanos” del Super Bowl: ¿Sueldo justo o insuficiente?

Según reporta Darren Rovell de CLLCT Media, los artistas que dieron vida a la flora del escenario ganaron aproximadamente 18.7 dólares por hora. La jornada total de trabajo acumuló unas 70 horas, las cuales incluyeron ocho días de ensayos intensivos y la jornada completa del día del partido. Al realizar el cálculo, la suma total percibida por cada "árbol" fue de 1,309 dólares.

¿Qué hizo Benito en el Super Bowl 2026?

El artista puertorriqueño aprovechó los 13 minutos de su show para resaltar sus raíces y enviar un mensaje contundente de unidad a toda América. La acción se desarrolló principalmente alrededor de su icónica “casita”, inspirada en una vivienda tradicional de Puerto Rico, símbolo que ha acompañado su estética reciente.

El espectáculo no escatimó en estrellas; contó con la participación musical de Lady Gaga y Ricky Martin, mientras que figuras como Pedro Pascal, Cardi B, Karol G y Jessica Alba hicieron breves cameos que elevaron la temperatura del estadio.

Setlist oficial del Super Bowl 2026:

Titi me preguntó

Yo Perreo Sola

Safaera

Party

Voy a llevarte pa PR

Eoo

Mónaco

Die With a Smile (interpretación de Lady Gaga en versión salsa)

Baile Inolvidable

NuevaYol

Lo que le pasó a Hawaii (interpretación de Ricky Martin)

El Apagón

Café con Ron

DTMF

