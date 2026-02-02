CANCELAN famosa serie tras la muerte de Catherine O’Hara

Apple TV+ acaba de anunciar que su exitosa serie “The Studio” fue cancelada debido al repentino fallecimiento de una de sus figuras centrales: la icónica Catherine O'Hara . La actriz dio vida a Patty Leigh, una productora de cine de amplia trayectoria y mentora fundamental de Matt Remick. Gracias a la interpretación de O'Hara como la directora de Continental Studios, la serie logró un ascenso significativo en la crítica y la audiencia.

Como consecuencia de esta pérdida, Apple TV+ reveló que la rueda de prensa programada para el 3 de febrero en el Barker Hangar de Santa Mónica fue cancelada por la partida física de la actriz. Este evento era clave, ya que estaba destinado a promocionar la programación de la plataforma para el resto de 2026 y las futuras temporadas de sus títulos estrella.

¿Por qué O'Hara dejó de asistir al rodaje de “The Studio”?

Aunque O'Hara no tenía previsto asistir debido a su delicado estado de salud, el evento contaría con la presencia de Seth Rogen, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders y Kathryn Hahn, protagonistas de la serie. Tras el deceso, la plataforma decidió suspender toda actividad promocional vinculada al show.

Catherine O'Hara fue nominada al Premio Primetime Emmy a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia por su impecable papel de Patty Leigh. Si bien se esperaba que repitiera su personaje en la segunda temporada, apareciendo en algunas escenas clave, la actriz abandonó el rodaje días antes de su lamentable fallecimiento.

¿Qué enfermedad padecía Catherine O'Hara?

Aunque se desconoce cuál era su estado de salud, fuentes cercanas a la producción han arrojado luz sobre los últimos días de trabajo: “Estaba programada para filmar, pero modificaron el calendario para centrarse en escenas sin su personaje”, añadió una fuente a The Sun. Según estos testimonios, el equipo intentó adaptarse a su ausencia temporal, pero la situación dio un giro trágico: “No se sabía que tuviera problemas de salud ni problemas graves (...) No creo que haya filmado nada para la segunda temporada”, puntualizaron.

¿De qué murió Catherine O'Hara?

O'Hara falleció el pasado 30 de enero a los 71 años, tras una breve enfermedad. Tras su partida física, muchos de sus compañeros de reparto y equipo técnico le rindieron sentidos homenajes, destacando su profesionalismo y calidad humana.

La noticia ha dejado un vacío irreparable en el equipo de trabajo de la serie. “Su muerte ha sido una conmoción total para todos en el programa. Era la persona más querida del set. Esta es una gran pérdida no solo para ‘The Studio’, sino para el mundo en general. Es una leyenda”, declararon miembros de la producción.