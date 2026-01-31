Producción de Grey’s Anatomy se paraliza para sumarse a protestas contra ICE

La producción de Grey’s Anatomy detuvo el rodaje este viernes como gesto de solidaridad con las protestas contra ICE, llevando la movilización política hasta una de las series más influyentes de la televisión estadounidense.

El trasfondo de las protestas tiene que ver de forma directa con las medidas de políticas migratorias aplicadas por el presidente Donald Trump. Los mismos protestantes describen el panorama político y migratorio como un “régimen de terror” de ICE.

El movimiento tomó fuerza tras una semana de indignación por muertes atribuidas a agentes federales y por denuncias de activistas señalando decenas de fallecimientos bajo custodia de ICE en 2025.

Que una serie como Grey’s Anatomy detenga el trabajo, aunque sea por un día, no es un detalle menor para la lucha de los activistas, más bien es un mensaje que les da fuerza al contar con el apoyo de una megaindustria como la del cine, una que influye exponencialmente al estar conscientes de que el entretenimiento impacta tanto en la conversación pública y prensa como en las redes sociales.

Importancia del paro de Grey’s Anatomy en protesta frente a ICE

En la industria, pausar un rodaje poco se hace, considerando los costos que eso implica. En vista de ello, el valor simbólico de poner en pausa el proyecto pesa, y mucho. El equipo, entonces, está dispuesto a asumir un costo monetario para convertir una protesta en algo todavía más grande.

El impacto también es cultural, pues Grey’s Anatomy es un título conocido mundialmente y con una audiencia de millones de personas. Cuando una marca tan grande toma una postura tan clara y directa, obliga a políticos y a la propia audiencia a reaccionar; ahora bien, cuando se trata de un tema como migración, una señal enviada directamente desde Hollywood puede elevar la intensidad del debate y, en otros casos, cambiar la forma de pensar de individuos que quizás no estaban de acuerdo con las protestas.

Además, hay otra arista que suele traer también repercusión y es que la protesta no solo critica a ICE, también busca presionar sobre el financiamiento millonario de la agencia.

Grey’s Anatomy tendrá retrasos por el parón

En lo inmediato, el paro descrito fue de solo un día y el rodaje se reanudaría este mismo sábado, lo que no sugiere un impacto operativo importante, siempre y cuando no se generen más interrupciones. Con una sola jornada perdida, la producción puede reacomodarse y solventar la situación con todavía margen de maniobra.

Se espera que la serie Grey’s Anatomy regrese a la pantalla a partir del jueves, 08 de enero, estrenándose -como de costumbre- un episodio por semana. En otras palabras, el gran riesgo de que termine por retrasarse la emisión lo representaría una pausa más larga en la grabación o alguna situación externa que obligue a frenar todo en los días consecutivos; de lo contrario, todo estaría en orden.