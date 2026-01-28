Fan ARMY: Cuántas películas hay de BTS y dónde verlas

Desde su debut en 2013 bajo el sello de Big Hit Entertainment, BTS no solo ha conquistado las listas de Billboard y los escenarios más imponentes del mundo , sino que ha construido un legado visual sin precedentes. Para el ARMY que vive en Estados Unidos, la gran pantalla y las plataformas de streaming se han convertido en el santuario para conectar con la intimidad de los siete integrantes.

¿Cuáles son los documentales clave de BTS?

El fenómeno de BTS en el cine comenzó con la necesidad de mostrar qué hay detrás de las coreografías perfectas. Estos títulos son fundamentales para entender su evolución:

“Burn the Stage: The Movie” (2018)

Este primer vistazo ofrece imágenes exclusivas del “BTS Wings Tour”. Es una mirada cruda a los desafíos físicos y emocionales del éxito meteórico.

¿Dónde ver en Estados Unidos? Disponible a través de YouTube Premium.

“Bring the Soul: The Movie” (2019)

Situada en una azotea de París tras el cierre de su gira europea, los miembros comparten reflexiones personales mientras descubren nuevas ciudades.

¿Dónde ver en EE. UU.? Se encuentra en el catálogo de Netflix.

“Break the Silence: The Movie” (2020)

Con un acceso sin precedentes durante la gira “Love Yourself: Speak Yourself”, este filme muestra historias nunca antes contadas desde ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.

¿Dónde ver en EE. UU.? Disponible para compra o renta en plataformas digitales como Apple TV y Amazon.

¿Por qué BTS tiene tantas películas?

Para quienes no pudieron asistir a las giras masivas, las películas de conciertos han logrado recrear la energía del estadio con tecnología de punta:

“Love Yourself in Seoul” (2019)

Grabada en el Estadio Olímpico de Seúl, fue un estreno global masivo que permitió al ARMY experimentar el “World Tour: Love Yourself” en resolución 4K.

¿Dónde ver en EE. UU.?

Actualmente disponible en formato físico y en rotación ocasional en plataformas especializadas de K-Pop como KOCOWA+.

“BTS: Permission to Dance on Stage – LA” (2022)

Un momento histórico que marcó el reencuentro presencial con sus fans tras la pandemia en el SoFi Stadium de California.

¿Dónde ver en Estados Unidos? Exclusivo de Disney Plus.

“BTS: Yet to Come in Cinemas” (2023)

El electrizante show en Busan frente a 50,000 personas, con interpretaciones icónicas de “Dynamite” y “Butter”.

¿Dónde ver en EE. UU.? Disponible en Prime Video.