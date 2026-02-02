NUNCA ANTES VISTO: Bad Bunny hizo historia en los Grammy 2026

La historia de la música latina sigue marcando la pauta y redefiniendo los límites de la industria global. En una noche que quedará grabada en los libros de la música, Bad Bunny marcó un hito mundial al ganar el Premio del Año con su álbum “Debí Tirar Más Fotos”. Su reacción, tanto en los minutos previos como al subir al estrado, fue captada por las cámaras y se viralizó en cuestión de segundos.

¿Qué le dijo Lady Gaga a Bad Bunny en los Grammy?

Uno de los momentos más comentados ocurrió previo a que se anunciara el ganador: Lady Gaga se acercó al boricua para susurrarle algo al oído, dejando al artista visiblemente avergonzado y sorprendido. Minutos después, el mismísimo Harry Styles pronunció su nombre frente al micrófono. Al asimilar la noticia, Benito Martínez no pudo contener las lágrimas y ofreció un discurso cargado de identidad:

"Gracias a Dios, gracias a la Academia, quiero dar las gracias a todas las personas que han creído en mí durante toda mi carrera. Todas las personas que trabajaron en este álbum. Gracias a mami, por haberme parido en Puerto Rico. Te amo".

¿Por qué Bad Bunny hizo historia en los Grammy 2026?

El triunfo de Bad Bunny va mucho más allá de una estatuilla. Tras imponerse en una categoría reñida ante figuras como Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Clipse, Pusha T & Malice, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Leon Thomas y Tyler, The Creator, el "Conejo Malo" se convirtió en el primer artista en ganar en esta categoría con un álbum totalmente en español. Este logro rompe una barrera histórica en la Academia que parecía inalcanzable para la música en nuestro idioma.

Bad Bunny gana en la categoría “Album of the Year” con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” esta noche en los #GRAMMY 2026. pic.twitter.com/SoCEZuYbgl — Archive Bad Bunny Fan (@ArchiveBenito) February 2, 2026

Además de su reconocimiento al Álbum del Año, el artista sumó otro galardón gracias a su tema “eoO”. Sin embargo, fue su este discurso el que consiguió erizar la piel de los asistentes y televidentes al lanzar un poderoso mensaje político y social: "Antes de dar las gracias a Dios, yo quiero decir Ice Out. No somos salvajes, ni animales, ni ilegales. Somos humanos y americanos”.

Un mensaje para Puerto Rico

Esta histórica premiación ocurre apenas una semana antes de su esperado show en el medio tiempo del Super Bowl. Con la emoción a flor de piel, el artista no olvidó sus raíces:

"Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho más grandes que 100 x 35 [millas]", dijo refiriéndose a las dimensiones de su isla. "Y no existe nada que no podamos lograr. Gracias a Dios, gracias a la Academia, gracias a todas las personas que han creído en mí durante toda mi carrera".

Se espera que Bad Bunny ofrezca uno de los mejores shows de medio tiempo en la historia de la NFL, el cual se disputará el próximo domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.