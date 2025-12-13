Las mujeres más poderosas que dominan Hollywood en 2025

El cierre de 2025 deja un panorama claro: las mujeres son las protagonistas del poder en Hollywood. Desde ejecutivas que deciden el rumbo de los grandes estudios hasta actrices y productoras que transforman la narrativa en cine y televisión, su influencia es innegable. En un año marcado por la consolidación de presupuestos y la búsqueda de nuevas audiencias, ellas han demostrado que el liderazgo femenino no solo es posible, sino imprescindible para el futuro de la industria.

Pamela Abdy

La copresidenta y directora ejecutiva de Warner Bros. Motion Picture Group cerró el año con más de $4.000 millones de dólares en taquilla global. Con éxitos como “Sinners” y “A Minecraft Movie”, Abdy consolidó la estrategia del estudio y lo posicionó como líder absoluto, incluso en medio de rumores de venta. Su capacidad para equilibrar cine comercial y prestigio crítico la convierte en una de las ejecutivas más influyentes del momento.

Jennifer Aniston

Con “The Morning Show” en su cuarta temporada y una quinta ya confirmada, Jennifer Aniston sigue siendo un referente en Apple TV. Además, prepara una adaptación de las memorias de Jennette McCurdy, demostrando que su rol como productora es tan sólido como su carrera actoral.

Bela Bajaria

La directora de contenido de Netflix maneja más de 300 millones de suscriptores y un poder de decisión sin precedentes. Bajo su liderazgo, el gigante del streaming acumuló 120 nominaciones al Emmy y expandió su alcance hacia los deportes, con un debut histórico en la NFL. Su visión global mantiene a la plataforma en la cima.

Cynthia Erivo y Ariana Grande

El dúo brilló con “ Wicked: For Good ”, uno de los estrenos más taquilleros del año. Mientras Grande prepara nuevos proyectos en cine y televisión, Erivo se consolida como productora y actriz versátil, con papeles que van desde Prima Facie hasta una reinterpretación de Otelo.

Selena Gomez

Entre música, televisión y negocios, Selena Gomez tuvo un año imparable. Con "Only Murders in the Building" y su marca Rare Beauty valorada en $2.700 millones de dólares, la artista demuestra que su influencia va más allá del entretenimiento, convirtiéndose en un referente empresarial y social.

Kim Kardashian

Aunque su actuación en “All’s Fair” generó críticas, Kim Kardashian se impuso con Skims, su marca de ropa valorada en $5.000 millones de dólares. Su presencia en Hulu y su capacidad para transformar polémicas en oportunidades la mantienen en el centro del poder mediático.

Eva Longoria

Con proyectos como “Buscando a España” y la docuserie “Necaxa”, Eva Longoria refuerza su papel como productora y empresaria. Además, dirigirá a Kim Kardashian en la comedia “Fifth Wheel”, confirmando su versatilidad en la industria.

Jenna Ortega

La segunda temporada de “Wednesday” la consolidó como fenómeno global, con más de 118 millones de visualizaciones. Jenna Ortega no solo actúa, también produce, y se prepara para nuevos proyectos junto a Natalie Portman.

Zendaya

Con rodajes de alto perfil como “Spider-Man: Brand New Day”, “Dune: Parte Tres” y la última temporada de “Euphoria”, Zendaya se posiciona como una de las figuras más poderosas de su generación. Su versatilidad y prestigio la convierten en un ícono indiscutible.