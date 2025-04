Lionsgate presenta vistazo a la biopic de Michael Jackson en la CinemaCon

La película sobre el rey del pop: Michael Jackson ya era algo que se había confirmado en el 2024, en la CinemaCon de ese año, en donde Lionsgate solo confirmó que se incluirían un aproximado de 30 canciones a la cinta que estaría dirigida por Antoine Fuqua, conocido por películas como “Los siete magníficos”, “Ataque a la Casa Blanca” o “Día de entrenamiento”. Sin embargo en la CinemaCon de este año acaban de revelar mucho más, pues los asistentes al panel de Lionsgate pudieron disfrutar de un primer avance en donde vemos al sobrino de Michael Jackson interpretarlo.

‘Michael’ el avance de la película

Graham King, productor de Lionsgate cerró el panel de la CinemaCon con una noticia que sorprendió a todos los asistentes, pues se mostró un primer avance de lo que será la biopic del rey del pop. “Estoy deseando ofrecer al público una emoción como nunca antes han visto” dijo el director Fuqua, quien si bien se encuentra aún terminando las grabaciones de la película se dio el tiempo para armar un avance que a más de uno dejó con la boca abierta.

Deadline pudo estar presente en este avance, y describen que en este primer vistazo los asistentes a la CinemaCon pudieron ver en pantalla a un Michael Jackson de niño y escuchar de fondo la voz de la madre de Jackson quien le decía “Puede que haya gente que piense que eres diferente, y eso te hará la vida un poco más difícil, pero nunca fuiste como nadie más”. Jafaar Jackson el sobrino de Michael Jackson pudo verse también en pantalla interpretando a su tío, y diciendo “cuando no estoy en el escenario todo me resulta extraño”.



Crédito: Lionsgate

¿Qué podremos ver en la biopic de Michael Jackson?

Tal y como lo describió el director de la cinta, la biopic de Michael Jackson abarcará una parte importante de la vida del rey del pop . “Por primera vez, fans y generaciones de cinéfilos se reunirán para conocer de cerca al artista más prolífico de todos los tiempos”, y agregó que la cinta mostrará todo su talento, sus enigmas y excentricidades. Por lo que no queda más que esperar a que se revele la sinopsis oficial.

¿Cuándo se estrena la película de Michael Jackson?

No habrá que esperar mucho pues se tiene planteado que la película de Michael Jackson llegue a los cines el 18 de abril del 2025. Aunque no hay fecha oficial para que la cinta llegue a México, esperamos que no pase de este año.