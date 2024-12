El día en que Michael Jackson cambió el Super Bowl para siempre

Cada febrero, millones de fans esperan con ansias dos cosas: el Super Bowl y su espectacular show de medio tiempo. Este evento une lo mejor del deporte y el entretenimiento en un solo lugar, convirtiéndose en una tradición que reúne a personas de todo el mundo. Lo que quizá no sabías es que el origen del icónico show de medio tiempo se lo debemos nada menos que al Rey del Pop, Michael Jackson. Así es, fue él quien transformó este momento en el fenómeno cultural que conocemos hoy.

El día en que Michael Jackson cambió el Super Bowl

La historia del icónico show de medio tiempo del Super Bowl comenzó en un momento oscuro para la Liga Nacional de Fútbol (NFL). Durante los años previos, la audiencia del evento había caído significativamente, y la liga luchaba por competir con otros eventos deportivos de la época. Mientras tanto, otros deportes ya ofrecían espectáculos en sus descansos, con música en vivo y bandas de jazz que mantenían al público entretenido.

Cansados de este declive, la NFL decidió dar un giro radical en los años 90. Tras tres años de negociaciones, finalmente lograron que Michael Jackson aceptara ser parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XXVII, el 31 de enero de 1993.

En el escenario del Rose Bowl, en Pasadena, California, los Dallas Cowboys dominaban el marcador frente a los Buffalo Bills. Pero cuando llegó el descanso, la atención de todos cambió. Un cronómetro apareció en las pantallas del estadio y, al llegar a cero, Michael Jackson hizo su entrada triunfal, dejando al público boquiabierto.

El Rey del Pop fue ovacionado durante al menos dos minutos antes incluso de iniciar su actuación, y las aclamaciones continuaron mientras interpretaba un repertorio inolvidable: abrió con “Jam”, seguido por “Billie Jean”, “Black or White” y cerró con “We Are the World”.

Con tan solo dos grúas para luces, humo, bailarines y fuegos artificiales, Jackson transformó el medio tiempo del Super Bowl en un espectáculo global. Desde ese momento, la NFL se comprometió a traer cada año a las estrellas más grandes del momento, consolidando esta tradición como uno de los momentos más esperados del deporte y la cultura pop.

