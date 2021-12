¿Por qué Lisa toca el saxofón? Sale a la luz la respuesta.

Hace más de 30 años, Los Simpson nacieron como una serie de cortos que formaron parte de The Tracey Ullman Show.

Con el tiempo, fueron expandiendo la historia y decidieron transformarla en una serie. De esta forma, surgieron las primeras temporadas, mismas que llegaron en el año 1989; actualmente es una de las más famosas del mundo.

El gran talento de Lisa Simpson

Los personajes de la familia Simpson tienen distintas características que los hacen resaltar por encima del resto.

En el caso de Lisa, se trata de una inteligencia desproporcionada en relación con la del resto de los personajes de su familia, pues es muy buena con la música y hábil con el saxofón.

Uno de los responsables de proponer que Lisa Simpson fuera un personaje con talento musical fue el guionista y productor David Silverman. Por medio de una entrevista con Mirá A Quién Encontré, reveló cómo fue que surgió esta idea, mientras pensaban en la apertura de la serie, hace más de 30 años.

Me encanta la música y estudié música por mi cuenta, porque me apasionaba y me interesaba. Elegí estudiar la tuba porque me parecía divertido, me gustaba su sonido. Eso fue lo que terminó derivando, sin querer, en que Lisa tocara el saxo

“Cuando estaba haciendo los storyboards (del opening), no tenía un gag para Lisa, porque no tenía una personalidad definida en los cortos de The Tracey Ullman Show. Estábamos proponiendo ideas todos juntos y remarqué que no había un gag para Lisa. Mientras lo hacía, dije: '¿Qué les parece si toca en una banda? ¿Qué les parece si toca la tuba?’. Y Jim Brooks, juro que fue así de rápido, dijo: ‘La tuba no me convence, pero ¿qué tal el saxo barítono? ¿Qué tal si toca muy bien? Esa podría ser la personalidad, podría ser una genia incomprendida de la familia’”, explicó.

El gran giro del personaje de Lisa Simpson

La llegada de Lisa al saxofón se dio de la mano de uno de sus mentores, Encías Sangrantes Murphy.

Creo que ese mismo día se empezaron a proponer ideas para el episodio que se llama ‘La depresión de Lisa’, que fue donde Encías Sangrantes Murphy apareció. Ella está triste y no sabe por qué

Además, los guionistas se basaron en el músico Sonny Rollins, un saxofonista que se retiró en silencio y estuvo tres años desaparecido, hasta que un periodista lo descubrió tocando solo junto al puente de Williamsburg, en Nueva York.