Los Simpson: Este es el capítulo del Día de los Santos Inocentes.

Los Simpson dejaron el capítulo más recordado del Día de los Santos Inocentes en la cuarta temporada, mismo que es el más recordado en toda América Latina.

El episodio retoma lo que en Estados Unidos sería el ‘April’s Fool’ y que en Latinoamérica se celebra el 28 de diciembre. En él, Bart aprovecha para hacer una broma perfecta a su padre, Homero Simpson.

El chico de la familia amarilla agita una de sus latas de cerveza para que, cuando su progenitor la abra, le explote en la cara, pero la broma que Bart le hace a Homero se le sale de las manos.

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Broma manda a Homero al hospital

En el momento exacto en que Bart Simpson le grita la clásica frase “Inocente palomita que te dejaste engañar”, la explosión de cerveza sale por todo el hogar de Los Simpson.

El incidente ocurrido en el capítulo de Los Simpson del Día de los Santos Inocentes, termina por mandar a Homero al hospital y al jefe Gorgori llamando a sus refuerzos.

El divertido episodio de Los Simpson del Día de los Santos Inocentes pertenece a la cuarta temporada, capítulo 18 y es el más recordado en América Latina.

La tradición de las bromas llegó hasta la familia amarilla, pues hoy en día es un referente cultural para todo el mundo, ya que el doblaje latinoamericano contiene muchos guiños, frases típicas, modismos y hasta celebraciones típicas de los latinos, tal y como lo es este 28 de diciembre.

El Día de los Santos Inocentes es una fecha que en Latinoamérica se aprovecha para hacer bromas, algo que Los Simpson retomaron en un capítulo especial y memorable que ha quedado en la memoria colectiva de los seguidores de la serie e incluso de quienes no lo son, pero lo vieron.

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