Estas son las predicciones de Los Simpson que podrían cumplirse en 2022.

Comienza la cuenta regresiva para celebrar el año 2022, mismo que está lleno de sorprendentes predicciones por parte de Los Simpson.

Los personajes amarillos más famosos de la televisión llegan para sorprender al mundo con sus famosas profecías, que ya son una tradición en la cultura pop.

Homero, Marge, Bart, Lisa, Maggie y más personajes de Springfield están listos para dejar a millones de personas con el ojo cuadrado el siguiente año.

Descubre las sorprendentes predicciones de Los Simpson en el 2022

Continúa la pandemia…

En la película de Los Simpson se puede ver el resguardo de los habitantes de Springfield bajo una estructura que los protege de Estados Unidos, esto bajo una amenaza de bomba.

Lo anterior puede significar la continuidad de la pandemia de Covid-19, incluso con más fuerza y en distintas ciudades. El resguardo de Los Simpson hace referencia al estricto confinamiento en el siguiente año.

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Sobre el uso de armas en Estados Unidos

En el capítulo La Casita del Terror se puede ver a Lisa convencer a los pobladores de no usar armas en Estados Unidos, acto del que más tarde se aprovechan Kang y Kodos para cumplir su objetivo de adueñarse de la Tierra.

Lo anterior hace referencia al polémico debate sobre el uso de armas en el país vecino, además de las recientes propuestas del partido demócrata donde se plantea la prohibición de las mismas.

Estas son las predicciones más alentadoras de Los Simpson

El desenlace del Mundial de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 tendrá un desenlace a favor de la selección de Brasil, ya que presuntamente recibirán ayuda por parte del equipo de árbitros.

Los Simpson retratan un escenario donde la religión árabe influirá en la Copa del Mundo y el encuentro final será entre España y Brasil.

El Mundial de Qatar se prevé en diciembre de 2022, por lo que faltan algunos meses para comprobar la predicción.



¿Llegarán los primeros autos voladores?

Los Simpson pronostican la llegada del Jetson One, un auto con valor de 92 mil dólares que puede mantenerse y circular en el aire.

Los personajes creados por Matt Groening adelantan la llegada del primer auto volador y no sería novedad que corra a cargo del magnate Elon Musk.

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