Eterno Amor | Lo Que La Gente Cuenta

Las leyendas que no se cuentan, no dejan de ser menos ciertas que las otras. A veces los secretos que atañan a familias enteras, son tan secretos que nadie los sabe, o quien los sabe no es miembro de la familia y no está dispuesto a decir nada, a veces el caos obliga a los descendientes a averiguar todo por sí mismos, incluso costándoles la vida, o por lo menos eso es, Lo Que La Gente Cuenta.