¿Cómo va tu amor tóxico? ¡Responde estas preguntas y descubre qué tan peligrosa es tu relación amorosa!

Amar no es una cosa tan sencilla como parece, y aunque tengas tus dudas, existe una delgada línea entre el amor entregado, el amor tóxico y la posesión.

Ten cuidado porque esas ganas de amar que te tienen tan descontrolad@ podrían ser resultado de una posesión por el espíritu de la Mujer de la Carretera.

Responde estas preguntas y descubre si se trata del más puro sentimiento o de un endemoniado amor.