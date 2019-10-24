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¿Cómo va tu amor tóxico? ¡Responde estas preguntas y descubre qué tan peligrosa es tu relación amorosa!

¿Sólo estás endemoniadamente enamorad@ o estás poseíd@ por el obsesivo espíritu de la mujer de la carretera? ¡Lo que te pasa podría no ser normal!

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Escrito por: TV Azteca Digital

Amar no es una cosa tan sencilla como parece, y aunque tengas tus dudas, existe una delgada línea entre el amor entregado, el amor tóxico y la posesión.

Ten cuidado porque esas ganas de amar que te tienen tan descontrolad@ podrían ser resultado de una posesión por el espíritu de la Mujer de la Carretera.

Responde estas preguntas y descubre si se trata del más puro sentimiento o de un endemoniado amor.