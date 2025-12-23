Cuándo sale ‘Zootopia 2' en Disney Plus: esto se sabe del estreno de la película en streaming

Zootopia 2 es un éxito rotundo en taquilla desde su estreno en cines el pasado 26 de noviembre. La película ya ha recaudado más de 1.2 mil millones de dólares en todo el mundo, según Box Office Mojo. Por eso, no son pocos los fans que ya están impacientes por volver a verla desde casa en Disney Plus. Pero la gran pregunta es: ¿cuándo llega al streaming? Aquí te contamos lo que se sabe.

De acuerdo con la estrategia de Disney para sus estrenos cinematográficos, las películas primero deben mantenerse en cartelera y, después de un periodo de entre 90 y 100 días, pueden incorporarse al catálogo de streaming.

Esto significa que Zootopia 2 podría llegar a Disney Plus entre febrero y marzo de 2026, considerando que ya lleva un mes en exhibición. Sin embargo, la compañía del ratón aún no ha confirmado una fecha oficial. Así que, si quieres ser de los primeros en enterarte, sigue las redes sociales de Disney+.

Mientras tanto, si quieres revivir la aventura, todavía puedes hacerlo en cines, donde continúan algunas funciones tanto subtituladas como con doblaje al español.

¿De qué trata Zootopia 2?

Zootopia 2 retoma la historia de Judy Hopps y Nick Wilde tras los acontecimientos de la primera película. En esta nueva entrega, la dupla más querida de la ciudad se enfrenta a un caso misterioso que pondrá a prueba, una vez más, su trabajo en equipo.

Zootopia 2 todavía está en cines para disfrutarla en Navidad.|(DISNEY)

Según la sinopsis oficial, ambos siguen la pista de un reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba el orden de la ciudad de los mamíferos. La cinta explora nuevas zonas del lugar y presenta a nuevos animales, profundizando en la complejidad de una sociedad tan diversa como caótica.

¿Qué se ve en la escena postcréditos de Zootopia 2?

Zootopia 2 sí tiene escena postcréditos y deja pistas claras de que la historia podría continuar. En ella, vemos a Judy en su departamento escuchando la grabadora de zanahoria con la voz de Nick diciéndole: “Te quiero, compañera”, mientras sus vecinos se quejan por el ruido.

El momento final no pasa desapercibido: una pluma de ave marrón cae frente a la zanahoria, justo en la ventana, insinuando que nuevas aventuras están por llegar para la oficial de policía.

¿Cuándo sale Zootopia 3?

Hasta ahora, Zootopia 3 no ha sido confirmada oficialmente. No obstante, los directores Jared Bush y Byron Howard han expresado su interés en seguir creando historias dentro de este universo. Y todo apunta a que Disney no dejará pasar la oportunidad, especialmente cuando ambas películas han roto récords al superar los mil millones de dólares en recaudación.