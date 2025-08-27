Día Internacional del Cosplay Estos son algunos de los cosplayers más populares de los últimos años

Este 27 de agosto estamos celebrando el tan esperado “Día Internacional del Cosplay”, una fecha muy importante dentro de la comunidad fanática del anime, manga, cómics, videojuegos, películas e incluso series y hoy te contaremos quienes son los cosplayers más populares del mundo.

Esta festividad internacional tiene su origen en Japón, donde una comunidad creciente ha rendido homenaje a quienes dedican tiempo, esfuerzo e incluso dinero para traer al mundo real a los personajes más increíbles del mundo del entretenimiento de una manera muy creativa.

¿Cuáles son los cosplayers más destacados en la actualidad?

De acuerdo a su exponencial crecimiento en redes sociales y reconocimiento dentro de diversos fandoms, estos son los cosplayers más destacados a nivel mundial:

Hakken MY

Este modelo, cantante y cosplayer de Malasia se ganó el reconocimiento mundial por dar vida a personajes andróginos de animes y mangas como Levi de Attack on Titan, Gojo de Jujutsu Kaisen y Zhongli de Genshin Impact. Destaca por ser muy estético en su trabajo y por su versatilidad.

Alodia Gosiengfiao

Con una base de fans que superan el millón, Alodia de 37 años, es una modelo, presentadora de televisión, cantante, actriz y cosplayer tailandesa quien se ha destacado en esta última rama.

Jessica Nigri

Considerada como “La Reina del Cosplay”, Nigri de 36 años tiene una destacada presencia en redes sociales, donde ha logrado hacerse de más de 4 millones de seguidores. La estadounidense ha destacado por su actividad como cosplayer, entrevistadora, actriz de voz, modelo de videojuegos y cómics.

Yaya Han

Si hablamos de los cosplayers más destacados, no podemos evitar hablar de Yaya Han (45 años), una de las pioneras en este género. La cosplayer de nacionalidad China comenzó su carrera a finales del siglo pasado y ha sido juez en competencias mundiales y aparecido en programas de TV.

Leon Chiro

Este cosplayer italiano de 34 años se ha vuelto muy popular en los últimos años por la dedicación que pone en sus indumentarias, además de su trabajo físico y su afinidad por traer a la vida a los personajes masculinos más icónicos. Hoy en día sus redes superan el millón de seguidores.

Enako

Es una de las cosplayers más populares de Japón quien además incursiona en la música y el mundo idol, mundos que ha sabido combinar y tener a toda una comunidad tras de ella. Su participación dentro de la música, la televisión y el cosplay la han convertido en una de las más cotizadas de su país.

Liz Katz

Es un cosplayer, modelo y streamer estadounidense ganó fama internacional por conseguir el premio “Best Cosplay” de IGN en 2012. Ha destacado por su modelaje y por los personajes que interpreta dentro de sus cosplays, además de aparecer en series de televisión, películas, dar voz, modelar para videojuegos y aparecer en el video de la canción “Diamonds” de Rihanna.